Sahte doktor, kanser hastası Elif Naz’ın babasını dolandırdı!

Vicdansız şahıs, 9 yaşındaki Kanser hastası Elif’in ailesini doktor rolüyle dolandırdı. Kızını iyileştirmek için borç alan baba Ahmet Yalman Kanal D ekranlarında yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Olur Hayatta” programına bağlandı. Olayın şokunda olan babaya hayırsever sunucumuz Hakan Ural yardım eli uzattı. Programımızı takip eden Sağlık Bakanlığı da Küçük Elif için harekete geçti, aile ile bağlantıya geçip yardım edeceklerini bildirdi.