MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSahte doktor, kanser hastası Elif Naz’ın babasını dolandırdı!
GeriTelevizyon Sahte doktor, kanser hastası Elif Naz’ın babasını dolandırdı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 13.05.2020 - 15:18,Son Güncelleme:

Sahte doktor, kanser hastası Elif Naz’ın babasını dolandırdı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programı herkesi şoke eden bir olayı ekrana taşıdı. Doktor olduğunu söyleyen şahıs kanser hastası Elif'in ailesini dolandırdı.

Vicdansız şahıs, 9 yaşındaki Kanser hastası Elif’in ailesini doktor rolüyle dolandırdı. Kızını iyileştirmek için borç alan baba Ahmet Yalman Kanal D ekranlarında yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Olur Hayatta” programına bağlandı. Olayın şokunda olan babaya hayırsever sunucumuz Hakan Ural yardım eli uzattı. Programımızı takip eden Sağlık Bakanlığı da Küçük Elif için harekete geçti, aile ile bağlantıya geçip yardım edeceklerini bildirdi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle