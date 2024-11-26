‘Şahsiyet’le ikinci Emmy heyecanı

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2019 yılında bu ödülü kucaklayan usta aktör, ‘ödüle aynı rolle ikinci kez aday olan ilk oyuncu’ olarak tarihe geçti.

Etkinlik için New York’a giden Bilginer, önceki gün düzenlenen basın toplantısına katıldı. Usta oyuncuya toplantı boyunca katılımcıların ilgisi yoğundu.

Haluk Bilginer’in Uluslararası Emmy Ödülleri’nin resmi sosyal medya hesabında paylaşılan fotoğrafları da büyük ilgi gördü. 21 ülkeden 56 adayın 14 kategoride yarıştığı organizasyonda Türkiye’yi dizi dalında ise ‘Safir’ temsil etti.