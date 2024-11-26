×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

‘Şahsiyet’le ikinci Emmy heyecanı

Güncelleme Tarihi:

#Haluk Bilginer#Şahsiyet#Agah Beyoğlu
‘Şahsiyet’le ikinci Emmy heyecanı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2024 11:23

Haluk Bilginer, ‘Şahsiyet’ dizisinde canlandırdığı Agah Beyoğlu karakteriyle bu yıl 52’ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ‘en iyi erkek oyuncu’ ödülüne aday gösterildi.

Haberin Devamı

2019 yılında bu ödülü kucaklayan usta aktör, ‘ödüle aynı rolle ikinci kez aday olan ilk oyuncu’ olarak tarihe geçti.

Etkinlik için New York’a giden Bilginer, önceki gün düzenlenen basın toplantısına katıldı. Usta oyuncuya toplantı boyunca katılımcıların ilgisi yoğundu.

‘Şahsiyet’le ikinci Emmy heyecanı

Haluk Bilginer’in Uluslararası Emmy Ödülleri’nin resmi sosyal medya hesabında paylaşılan fotoğrafları da büyük ilgi gördü. 21 ülkeden 56 adayın 14 kategoride yarıştığı organizasyonda Türkiye’yi dizi dalında ise ‘Safir’ temsil etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Haluk Bilginer#Şahsiyet#Agah Beyoğlu

BAKMADAN GEÇME!