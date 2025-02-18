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Şahsiyet Fransa'da!

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#Haluk Bilginer#Şahsiyet#Uluslararası Emmy Ödülü
Şahsiyet Fransada
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 08:33

Ay Yapım’ın “tüm zamanların en beğenilen dizileri” arasında gösterilen ve bir Uluslararası Emmy Ödülü ile de taçlandırılan fenomen dizisi “Şahsiyet”, Fransa’da “Mémoire Vive” adıyla yeniden hayat buluyor.

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Senaryosunu Hakan Günday’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Onur Saylak’ın üstlendiği dizi, Fransa’nın önde gelen televizyon kanalı M6’da 18 Şubat’ta izleyiciyle buluşacak.

Fransa’da yeniden çekilen ilk Türk dizisi olan “Şahsiyet”in uyarlaması 4 bölümden oluşacak.

Clémentine Célarié’nin canlandırdığı Esther Lefèvre karakteri ise dizinin odağında yer alacak.

Haluk Bilginer’in kendisine Uluslararası Emmy Ödülü de getiren unutulmaz Agâh Beyoğlu performansından ilham alan bu uyarlamada Esther Lefèvre, Alzheimer hastalığıyla mücadele eden ve geçmişin sırlarıyla yüzleşen gizemli bir karakter olacak.

Şahsiyet Fransada

 

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#Haluk Bilginer#Şahsiyet#Uluslararası Emmy Ödülü

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