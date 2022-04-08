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Sahra Şaş: Hiç bilmediğim yerde yaşamak istiyorum

#Sahra Şaş#Oyuncu#Bestyle
Sahra Şaş: Hiç bilmediğim yerde yaşamak istiyorum

OYUNCU Sahra Şaş, BeStyle dergisinin yeni sayısında hakkında merak edilenleri anlattı.

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Şaş, “Hayatınızın hangi dönemindesiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Biraz büyüdüm, öyle hissediyorum. Bir değişim ve dönüşüm söz konusu, onu görebiliyorum. Hep sakin, farkında ve neşesi yerinde bir insanım. Kendimde sevdiğim özelliklerin büyüyüp genişlediğini görüyorum, bu bana çok iyi geliyor. Yakında başlayacağım bir projem var. Onun heyecanı ve hazırlığı içerisindeyim. İyi hissettiğim, tatlı duygular yaşadığım bir dönemimdeyim.”

Oyuncu son dönemde yapmaya cesaret edemediklerini şöyle dile getirdi: “Bir süreliğine hiç bilmediğim, ait olmadığım bir yerde yaşamak istiyorum. Ama tam olarak o cesareti bulamıyorum kendimde. Umarım bir ara denerim.” Şaş, oyunculuk hakkında ise “Her işin kendine göre zorlukları var. Ben zorlandığım kadar tadını da çıkarıyorum” dedi.

 

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#Sahra Şaş#Oyuncu#Bestyle

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