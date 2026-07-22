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Sahra Şaş: Her projede aynı enerjiyi gösteririm

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#Sahra Şaş#Uzak Şehir#Alper Çankaya
Sahra Şaş: Her projede aynı enerjiyi gösteririm
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2026 10:08

KANAL D’nin sevilen dizisi ‘Uzak Şehir’de Nare karakterini canlandıran Sahra Şaş, Sober Digital’e konuk oldu.

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Şaş, ekranda yakaladığı başarıyı şöyle yorumladı: “Ben her projede aynı enerjiyi ortaya koymaya çalışıyorum. Reytingi düşük bir işte de çok izlenen bir projede de elimden gelenin en iyisini yapıyorum”

Dizide Alper Çankaya ile partner olan oyuncu, “Dizilerde partnerinle kurduğun güven ilişkisi performansını nasıl etkiliyor?” sorusuna şu yanıtı verdi:

Sahra Şaş: Her projede aynı enerjiyi gösteririm

“Bu benim için çok önemli. Bazen o güven duygusu sadece etkilemekle kalmıyor, sahnenin nereye varacağını da belirliyor. Partnerlikte ben ya da o yok, biz var. Ya birlikte iyiyiz ya da birlikte iyi değiliz.”

Şaş, “Kamera dışında, sadece var olmanın tadını çıkarıyorum. Dünyaya geldiğim için mutluyum, dünyada kapladığım yerden memnunum” açıklamasını yaptı.

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Sahra Şaş: Her projede aynı enerjiyi gösteririm

 

 

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#Sahra Şaş#Uzak Şehir#Alper Çankaya

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