Sahra Şaş: Her projede aynı enerjiyi gösteririm

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Şaş, ekranda yakaladığı başarıyı şöyle yorumladı: “Ben her projede aynı enerjiyi ortaya koymaya çalışıyorum. Reytingi düşük bir işte de çok izlenen bir projede de elimden gelenin en iyisini yapıyorum”

Dizide Alper Çankaya ile partner olan oyuncu, “Dizilerde partnerinle kurduğun güven ilişkisi performansını nasıl etkiliyor?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bu benim için çok önemli. Bazen o güven duygusu sadece etkilemekle kalmıyor, sahnenin nereye varacağını da belirliyor. Partnerlikte ben ya da o yok, biz var. Ya birlikte iyiyiz ya da birlikte iyi değiliz.”

Şaş, “Kamera dışında, sadece var olmanın tadını çıkarıyorum. Dünyaya geldiğim için mutluyum, dünyada kapladığım yerden memnunum” açıklamasını yaptı.

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