Sahneye motosikletle girdi

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SAHNEYE MOTOSİKLETLE GİRDİ



90’lı yıllardan bu yana güçlü sesi, farklı yorumu, dillerden düşmeyen, şarkılarıyla gönüllere taht kuran Anadolu rock müziğinin başarılı ismi Murat Kekilli, birbirinden güzel parçalarını Paraf Kuruçeşme Açıkhava dinleyicisi için söyledi. İstanbul Boğazı’nın ışıltılı manzarasında müzikseverlerle bir araya gelen Kekilli, ‘Unutamam‘ şarkısıyla hayranlarını selamladı. Sahneye motosikletle giriş yapan ünlü sanatçı, yukarıdan indirilen gitarıyla konsere başladı. Sahne şovuyla göz dolduran Murat Kekilli, farklı bir görsel şölene Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde imza attı.



Anadolu rock müziğinde ayrı bir yere sahip olan Murat Kekilli, ‘Bu Akşam Ölürüm’den ‘Unutmak O Kadar Kolay Mı Sandın?’a, 'Salını Salını’dan ‘Karagözlüm'e uzanan birçok şarkısıyla duygulara tercüman oldu. Müzikseverlere bir de sürpriz yapan Murat Kekilli, yeni şarkısını ilk kez Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi dinleyicileri için seslendirdi. Hep bir ağızdan parçalara eşlik eden müzikseverler ara ara telefon ışıklarını yakarak unutulamayacak bir atmosfer oluşturdu. Ünlü sanatçı, hüzün ve aşk dolu şarkılarının dışında seslendirdiği hareketleri parçalarıyla da coşkuyu ikiye katladı. Şarkıların ritmine kendini kaptıran müzikseverler doyasıya eğlendi. Performansıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Murat Kekilli, 2 saat sahnede kalarak muhteşem bir konsere imza attı.Murat Kekilli, müthiş konserinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü sanatçı, “Dostlarım bugün beni yalnız bırakmadı ve bunun için çok mutluyum. Her şey muhteşemdi! Gerçekten Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sanhesi’nin heyecanı bir başkaymış. Kalbimin farklı attığını hissettim. Buranın atmosferi çok güzelmiş. ” sözleriyle duygularını paylaştı. Sahneye motosikletle giriş yapmasına da değinen Murat Kekilli, “Spontane bir şey gelişti. Bu fikri çok beğendik ve yapalım dedik. Farklı bir girişti ben de keyif aldım.” dedi.