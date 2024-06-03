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Sahneye çoğu kez küs çıktık

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#Berfu Yenenler#Eser Yenenler#Hülya Avşar
Sahneye çoğu kez küs çıktık
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 15:23

BERFU Yenenler, Hülya Avşar’ın YouTube programına konuk oldu.

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Eşi Eser Yenenler’le “Çift Terapisi” adlı bir gösteri sahneleyen Berfu Yenenler, “Evli olmanız, sahne performansınızı etkiliyor mu?” sorusunu şöyle yanıtladı: “İş konusunda ben çok disiplinli bir tipim, Eser ise ‘akışına bırak’ modunda. Onun rahatlığı beni arada deli ediyor. Sahneye çoğu kez küs çıktık. Kıbrıs’ta ve Göztepe’de sahneye çıkmamıza 5 dakika kala kuliste kavga ettik. Ben bağrış çağrış ağlıyorum, sahneye çıkmayacağız sandılar. Ama en iyi sergilediğimiz performans da o ikisiydi. O alevli kavgalarımız performansımıza iyi yansıyor demek ki.”

Sahneye çoğu kez küs çıktık


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#Berfu Yenenler#Eser Yenenler#Hülya Avşar

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