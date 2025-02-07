Sahneye Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda yerinde duramazdÄ±... Åžimdi bakÄ±ma muhtaÃ§ hale geldi... ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± artÄ±k son vedaya hazÄ±r

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Bir de madalyonun diÄŸer yÃ¼zÃ¼ var...

Kariyerini milyonlarÄ±n gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde kuran ve yÄ±llarca Ã¶yle sÃ¼rdÃ¼ren bir Ã¼nlÃ¼ yaÅŸlanÄ±p da saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yitirdiÄŸinde bu durum sadece kendisini ve ailesini etkilemiyor...

HayranlarÄ± da onunla birlikte kendi genÃ§liklerinin, anÄ±larÄ±nÄ±n kÄ±sacasÄ± geÃ§miÅŸlerinin artÄ±k "kitabÄ±n daha kalÄ±n tarafÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±" hissediyor. Kendi hayatlarÄ±nÄ±n da akÄ±p geÃ§tiÄŸinin farkÄ±na varÄ±yor bir baÅŸka deyiÅŸle.

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TÄ±pkÄ± bir zamanlar hem sahnede hem de Ã¶zel hayatÄ±nda fÄ±rtÄ±na gibi esen, "ateÅŸ parÃ§asÄ±" gibi oradan oraya koÅŸan Ozzy Osbourne'un ailesine ve hayranlarÄ±na olduÄŸu gibi.

Black Sabbath grubuyla Ã¼nlenen Osbourne, sonra kariyerini yalnÄ±z baÅŸÄ±na sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

MÃ¼zik tarihine damgasÄ±nÄ± vuran rock gruplarÄ±ndan biri olan Black Sabbath tam 20 yÄ±l sonra yeniden bir araya gelmeye hazÄ±rlanÄ±yor.

Grup Ã¼yeleri Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki temmuz ayÄ±nda bir veda konseri iÃ§in sahnede olacak.

Ä°ÅŸte genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda "KaranlÄ±klar Prensi "olarak anÄ±lan 76 yaÅŸÄ±ndaki Osbourne da o konserde arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte olacak.

ARTIK YÃœRÃœYEMEZ OLDU

Ama karÄ±sÄ± Sharon'un anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re eskisi gibi ayaÄŸa kalkÄ±p ÅŸarkÄ± sÃ¶yleyemeyecek. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ozzy Osbourne artÄ±k yÃ¼rÃ¼yemiyor.

Ä°ngiliz The Sun gazetesine konuÅŸan 72 yaÅŸÄ±ndaki Sharon Osbourne, Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n bu durumunun yakalandÄ±ÄŸÄ± Parkinson hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir sonucu olduÄŸunu anlattÄ±.

Yine de Ozzy Osbourne'un grup arkadaÅŸlarÄ±yla yeniden bulaÅŸacak olmanÄ±n heyecanÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Sharon Osbourne "Bu geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ iÃ§in hem Ã§ok heyecanlÄ± hem de Ã§ok duygusal" diye konuÅŸtu.

'AMA SESÄ° ESKÄ°SÄ° KADAR GÃœZEL'

Sharon Osbourne kocasÄ± Ozzy'nin durumunu da ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "Parkinson ilerleyen bir hastalÄ±k. DuraÄŸan hale getirebileceÄŸiniz tÃ¼rden bir ÅŸey deÄŸil. VÃ¼cudun farklÄ± bÃ¶lÃ¼mlerimi etkiliyor. Ve Ozzie'nin de bacaklarÄ±nÄ± etkiledi."

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Sharon'Ä±nÂ sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re kocasÄ± Ozzy'nin bedeni artÄ±k eskisi gibi hareketli olmasa da yine de sesi hala yerinde.

Hatta onun sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re "Sesi her zaman olduÄŸu gibi gÃ¼zel."

Ozzy Osbourne'da konuk olduÄŸu Sirius XM Radyo'da hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kendisini nasÄ±l etkilediÄŸini anlatmÄ±ÅŸtÄ±.Â

Her ne kadar yÃ¼rÃ¼yemiyor olsa da bÃ¼tÃ¼n ÅŸikayetlerine raÄŸmen hala hayatta olduÄŸunu sÃ¶yledi efsane mÃ¼zisyen.Â

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± "YÃ¼rÃ¼yemediÄŸim iÃ§in sÄ±zlanÄ±yor olabilirim ama yola baktÄ±ÄŸÄ±mda benden yarÄ± yarÄ±ya daha az ÅŸey yapan ve baÅŸaramayan insanlar gÃ¶rÃ¼yorum" diye ekledi.

Ozzy Osbourne'a 2003 yÄ±lÄ±nda Parkinson teÅŸhisi konuldu.Â MÃ¼zisyen, bu teÅŸhisi aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± 2020 yÄ±lÄ±na kadar kamuoyuna aÃ§Ä±klamadÄ±. Ozzy Osbourne 2019 yÄ±lÄ±nda evinde tuvalete giderken dÃ¼ÅŸtÃ¼, boynunda ve sÄ±rtÄ±nda hasar oluÅŸtu. Bu durum 18 yÄ±l Ã¶nce yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir ATV kazasÄ±nda sakatlandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeyi etkilediÄŸi iÃ§in birkaÃ§ kez operasyon geÃ§irmek zorunda kaldÄ±.

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EN BÃœYÃœK DESTEÄžÄ° KARISI... 'BENÄ°M KOCAM BÄ°R Ã‡Ä°N VAZOSU GÄ°BÄ°'

BÃ¼tÃ¼n bu hastalÄ±k sÃ¼recinde Ozzy Osbourne'un en bÃ¼yÃ¼k desteÄŸi ise 42 yÄ±ldÄ±r evli olduÄŸu Sharon Osbourne.Â

Sharon bir rÃ¶portajÄ±nda kocasÄ±nÄ±n bakÄ±mÄ±nÄ± kimseye bÄ±rakmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Sharon "Bunu mecbur olduÄŸum iÃ§in deÄŸil, istediÄŸim ve onu sevdiÄŸim iÃ§in yapÄ±yorum" diye konuÅŸtu.Â

Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "TÄ±pkÄ± bir Ã‡in vazosu gibi... Onu pamuklara sarÄ±p korumak gerekiyor" sÃ¶zleriyle durumu tanÄ±mladÄ±.

Sharon ve Ozzy Osbourne 1982 yÄ±lÄ±nda evlendi ve çiftin üç tane çocuÄŸu var. Ama sanmayÄ±n ki Sharon Osbourne ile Ozzy Osbourne'un iliÅŸkisi kusursuz... Tam tersine, Ozzy Osbourne yÄ±llar boyunca karÄ±sÄ±nÄ± Michelle Pugh ile aldattÄ±. Sharon da bunu okuduÄŸu elektronik postalardan öÄŸrendi. 2012 ile 2016 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda yaÅŸanan bu iliÅŸkiyi öÄŸrendikten sonra hayatÄ±na son vermek istediÄŸini bile söyledi Sharon. KÄ±sa bir süre kocasÄ±yla ayrÄ±lsa da yine de onu bÄ±rakmadÄ±.

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Osbourne Ã§ifti 1982 yÄ±lÄ±ndan bu yana evli. Ozzy'nin ihaneti bile onlarÄ±n yuvasÄ±nÄ± yÄ±kmadÄ±.

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'KaranlÄ±klar Prensi' olarak anÄ±lan Ozzy Osbourne'un genÃ§lik yÄ±llarÄ± Ã§ok gerilerde kaldÄ±.Â





Black Sabbath, 1968 yÄ±lÄ±nda Birmingham'da kuruldu. Gitarda Tony Iommi, vokalde Ozzy Osbourne, bas gitarda Geezer Butler ve davulda Bill Ward'dan oluÅŸan grup heavy metal mÃ¼ziÄŸin Ã¶ncÃ¼sÃ¼ sayÄ±lÄ±yor. Grup, 1970'te Black Sabbath yine aynÄ± yÄ±l Paranoid ve 1971'de Master of Reality albÃ¼mleriyle heavy metal tarzÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± ve tanÄ±mlanmasÄ±na Ã¶ncÃ¼lÃ¼k etti.

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