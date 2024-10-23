Sahnedeki aşk gerçek mi oluyor?

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İkilinin gerçek hayatta da sevgili oldukları iddia edildi. Tatil için Londra’ya giden çiftin, havalimanında birbirlerine olan samimi davranışları dikkat çekti.

Kerem Alışık, daha önce oyunun başarısındaki sırrını “Tiyatro bir sevda. İkimiz de ayrı setlerden gece yarıları çıkıp geldik provalar için. Bu özveriyle, zorlu şartlarda, o sevdanın peşinden gittik” diye anlatmıştı.

Evrim Alasya ise “Tiyatroyu tutkuyla yapıyoruz. Ne zaman biter aşk, o zaman yorulur insan. Tiyatro bizim oyun bahçemiz” açıklamasını yapmıştı.