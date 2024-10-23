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Sahnedeki aşk gerçek mi oluyor?

Güncelleme Tarihi:

#Kerem Alışık#Evrim Alasya#Londra
Sahnedeki aşk gerçek mi oluyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 09:41

KEREM Alışık ve Evrim Alasya, ‘Aşk Biter mi?’ adlı tiyatro oyununda iki âşığı canlandırıyor.

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İkilinin gerçek hayatta da sevgili oldukları iddia edildi. Tatil için Londra’ya giden çiftin, havalimanında birbirlerine olan samimi davranışları dikkat çekti.

Kerem Alışık, daha önce oyunun başarısındaki sırrını “Tiyatro bir sevda. İkimiz de ayrı setlerden gece yarıları çıkıp geldik provalar için. Bu özveriyle, zorlu şartlarda, o sevdanın peşinden gittik” diye anlatmıştı.

Evrim Alasya ise “Tiyatroyu tutkuyla yapıyoruz. Ne zaman biter aşk, o zaman yorulur insan. Tiyatro bizim oyun bahçemiz” açıklamasını yapmıştı.

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#Kerem Alışık#Evrim Alasya#Londra

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