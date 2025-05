Sahnede yanaklarından öpüp sarıldı: Çırağından ustasına sevgi sözleri… Ödülünü “Hayatımı değiştirdin” diyerek verdi…

Haberin Devamı

24 Mayıs’a kadar sürecek festivalin ana yarışmasında jüri başkanlığını Fransız oyuncu Juliette Binoche üstleniyor. Bu yıl festivalin Onur Ödülü ABD’li usta oyuncu Robert De Niro’ya verildi.

Sahneye Juliette Binoche'la çıkan Leonardo DiCaprio ustası olarak gördüğü Robert De Niro'ya ödülünü takdim ederken oldukça duygusal bir konuşma yaptı ve yaşayan efsaneyi "Hayatımı değiştirdin" diyerek selamladı.





CANNES'DA UNUTULMAZ ANLAR

Salondaki konukların ayakta alkışladığı anlarda Leonardo DiCaprio ve Robert De Niro’nun öpüşüp kucaklaştığı anlarda aynı anda yüzlerce flaş patladı…

Leonardo DiCaprio, Robert De Niro için “Arada bir, en özel devler bile kendi anlarını, kabul edilecekleri bir anı hak ederler” dedi ve ona onur ödülünü verirken kendi hayatı ve kariyeri üzerindeki etkisini anlattı.

Sinemanın yaşayan efsanesi 81 yaşındaki De Niro, 13 Mayıs gecesi Cannes Film Festivali'nin açılış töreninde onursal Altın Palmiye ödülünü 51 yaşındaki Leonardo DiCaprio’nun elinden aldı.

ONUNLA ÇALIŞTIĞI FİLM KARİYERİNİ DE HAYATINI DA DEĞİŞTİRDİ

DiCaprio izleyicilere kendisinin ve kendi kuşağındaki diğer tüm aktörlerin De Niro'nun çalışmalarını inceleyerek büyüdüğünü söyledikten sonra kariyerinin 1993 yapımı This Boy's Life filminde De Niro ile birlikte rol aldıktan sonra yükseldiğini söyledi.

“Seçmeler zorlu bir süreçti. Çok fazla rekabet vardı. Hiçbirimiz rolü kimin alacağını bilmiyorduk. 15 ya da 16 yaşındayken öne çıkmak için aklıma gelen tek şeyi yaptım: Avazım çıktığı kadar ona bağırdım. O da kahkahalara boğuldu. Sonra yapımcıyla rolü kimin alacağını konuşurken ‘sondan ikinci çocuk’ diyerek benim adımı vermiş”

Leonardo DiCaprio bu anıyı anlattıktan sonra “Neyse ki o ikinci çocuk bendim. Ve o an hayatımı sonsuza dek değiştirdi, sinema dünyasındaki tüm kariyerimi başlattı” dedi.

ÜÇ BÜYÜK İSİM İLK KEZ BİRLİKTE ÇALIŞMIŞTI

DiCaprio konuşması sırasında De Niro'nun kendisini, her ikisinin de birçok kez birlikte çalıştığı yönetmen Martin Scorsese ile tanıştırdığını da belirtti. Üçlü en son 2023 yapımı Killers of the Flower Moon filminde ilk kez bir araya gelmişti; film DiCaprio'nun Scorsese ile altıncı, De Niro'nun ise ünlü yönetmenle onuncu filmiydi.

DiCaprio, De Niro'nun 82 yaşındaki Scorsese ile uzun soluklu ortaklığından bahsederken, ikilinin Taxi Driver, Raging Bull ve Goodfellas gibi filmlerle “sinemanın ne olabileceğini yeniden tanımladıklarını” söyledi.

"AZ KONUŞUR AMA ÖZ KONUŞUR"

“Bob'un özelliği bu. Fazla konuşmaz ama konuştuğunda da önemli şeyler söyler. İster arkadaşları, ister ailesi, ister demokrasimiz için savaşıyor, isterse de film yapım sanatını destekliyor olsun, ortaya çıkıyor”

DiCaprio konuşmasını bitirirken “Bob'u tanıyorsanız, ki bu odadaki pek çoğunuzun tanıdığını düşünüyorum, onun film çekmek dışında spot ışıklarının altında olmaktan pek hoşlanan biri olmadığını bilirsiniz,” dedi. Ve “Eğer şanslıysam, bu gece ondan bir baş selamı, hatta belki yarım bir gülümseme bile alabilirim. Ve ben bunu ayakta alkışlama olarak kabul ederim” diye devam etti.

"BU ÖDÜLÜ ONDAN ÇOK HAK EDEN YOK!"

Leonardo DiCaprio ustasına ödülü takdim ederken konuşmasını “Ve arada bir, en özel devler bile bir anı hak eder, sadece yaptıkları iş için değil, pek çok hayat üzerinde bıraktıkları sessiz ve kalıcı etki için de bir anı hak ederler. Dolayısıyla bu gece burada tüm sinema dünyası adına konuşmaya çalışmadan, ama muhtemelen yine de bunu yaparak, bu Altın Palmiye Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü Bay Robert De Niro'dan daha fazla hak eden kimse olmadığını bilerek ona veriyorum. Tebrikler.” sözleriyle bitirdi.

De Niro ödülü kabul ederken yaptığı konuşmanın başında DiCaprio'ya teşekkür etti ve konuşmasına devam etmeden önce ve konuşmasının sonunda çırağı saydığı ünlü aktöre sarıldı. İkili sahneden birlikte ayrılırken DiCaprio, De Niro'nun ödülünü taşıdı.

50 YILDIR FESTİVALİN GEDİKLİSİ

De Niro yaptığı konuşmada Cannes Film Festivali'ne ilk kez 1973 yılında Scorsese ile birlikte Mean Streets filmi için katıldığını ve en son 2023 yılında Killers of the Flower Moon filmi için katıldığını hatırlattı.

“Jüri başkanı olarak buradaydım, bir hayran olarak buradaydım ve burası benim topluluğum olduğu ve topluluğumla bağlantı kurmam gerektiği için buradaydım”.