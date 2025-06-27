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Sahnede göz yaşlarına boğulmuştu… Meme kanserine yakalanan ünlü şarkıcı ameliyata ağlayarak girdi gülerek çıktı

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#Jessie J#Meme Kanseri#Mastektomi
Sahnede göz yaşlarına boğulmuştu… Meme kanserine yakalanan ünlü şarkıcı ameliyata ağlayarak girdi gülerek çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2025 11:56

Daha 8 yaşındayken ciddi bir kalp hastalığı olduğu ortaya çıkan, 17 yaşındayken de bu yüzden felç geçiren ünlü şarkıcı bir türlü yakasını bırakmayan sağlık sorunlarıyla gündeme gelemeye devam etmişti.

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Aralık 2020'de ise baş dönmesi, kulakta çınlama ve işitme kaybına neden olan Meniere hastalığına yakalandı.

Bu durum nedeniyle bir süre sağ kulağında tamamen işitme kaybı yaşadığını ve düz bir çizgide yürümekte zorlandığını belirtti.

En sonunda hayal ettiği yuvayı kurdu, büyük zorluklara katlanarak anne oldu ve bir kez bebeğini kaybedip büyük üzüntüler çekse de en sonunda Sky adını verdiği oğluna kavuştu.

Sahnede göz yaşlarına boğulmuştu… Meme kanserine yakalanan ünlü şarkıcı ameliyata ağlayarak girdi gülerek çıktı

Ünlü şarkıcı Jessie J, tam her şey yolunda zannederken haziran ayının başında meme kanserine yakalandığını açıkladı.

Bir anda dünyası başına yıkılan ünlü şarkıcı verdiği son konserde hastalığını anlatırken gözyaşlarına boğulmuş, yazı dinleyicilerinden ayrı geçirmek zorunda kalacağını söyleyerek onlardan iyileşmek için zaman istemişti.

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Jessie J birkaç gün önce acil şekilde ameliyata alınmıştı. Yıldız isim hem ameliyatından fotoğraflar paylaştı hem de son sağlık durumu hakkında bilgi verip hayranlarının içini ferahlattı.

Sahnede göz yaşlarına boğulmuştu… Meme kanserine yakalanan ünlü şarkıcı ameliyata ağlayarak girdi gülerek çıktı

Mastektomi (meme kanserinde kanserli dokuyla birlikte memenin tamamının alındığı operasyon) ve meme rekonstrüksiyon ameliyatının iyi geçtiğini ekleyen şarkıcı ağlayarak girdiği operasyondan gülerek ve moralli şekilde çıktı.

Operasyondan sonra birkaç gün bekleyen ve sonrasında paylaşım yapan Jessie J kanserinin tamamen yok olduğunu umduğunu ve pozitif kalmaya gayret ettiğini açıkladı.

Sahnede göz yaşlarına boğulmuştu… Meme kanserine yakalanan ünlü şarkıcı ameliyata ağlayarak girdi gülerek çıktı

Annesinin kendisi hasta yatağındayken oğlu Sky’a bakmak için gelip evine yerleştiğini söyleyen Jessie J kendisi gibi böylesi zorlu bir hastalıkla mücadele edenlerle bağlantı kurmak ve onları desteklemek istediğini de yazdı.

Ameliyatını 4 gün önce olduğunu ve yakında patoloji sonuçlarını alacağını söyleyen ünlü şarkıcı umarım gerçek de beklediğim gibi çıkar diyerek hislerini anlatırken evrene olumlu mesajlar yollamaya devam edeceğini yazdı.

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Sahnede göz yaşlarına boğulmuştu… Meme kanserine yakalanan ünlü şarkıcı ameliyata ağlayarak girdi gülerek çıktı

Tansiyonu düşük olduğu için basit ağrı kesiciler dışında ilaç kullanamadığını ve epey sıkıntı çektiğini söyleyen Jessie J’yi en çok üzen ise oğlu Sky’ı kucağına alamamak olmuş.

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37 yaşındaki şarkıcı anne olmayı çok arzuladığı her zaman söylüyordu. Kasım 2021’de hamileliğinin son döneminde düşük yapıp büyük bir acı yaşadı.

Sahnede göz yaşlarına boğulmuştu… Meme kanserine yakalanan ünlü şarkıcı ameliyata ağlayarak girdi gülerek çıktı

Yaşadığı birçok sağlık sorunundan dolayı bir daha anne olamamaktan korkan Jessie J konserlerinde bile durup durup ağlıyor, büyük üzüntüsünü ve korkusunu sahneden hayranlarıyla paylaşıyordu.

Düşük yaptıktan 13 ay sonra yeniden hamile kalan Jessie J basketbolcu sevgilisi Safir Colman’la Mayıs 2023’te oğullarına kavuştular ve ona Sky adını verdiler.

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Sahnede göz yaşlarına boğulmuştu… Meme kanserine yakalanan ünlü şarkıcı ameliyata ağlayarak girdi gülerek çıktı

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#Jessie J#Meme Kanseri#Mastektomi

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