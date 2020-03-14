MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSahnede entrika sette kahkaha
GeriTelevizyon Sahnede entrika sette kahkaha
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 14.03.2020 - 08:07,Son Güncelleme:/

Sahnede entrika sette kahkaha

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sahnede entrika sette kahkaha
Abone Olgoogle-news

Kanal D’nin bu akşam ikinci bölümünü ekrana getireceği “Hizmetçiler” dizisinin setinden eğlenceli kareler yayınlandı.

Deniz Baysal ve Ayşenil Şamlıoğlu, entrikalarla dolu bir sahnenin çekimleri sırasında eğlenceli dakikalar yaşadı. Şamlıoğlu’nun dansıyla Baysal’ı kahkahaya boğduğu o anlar, objektife böyle yansıdı. Sırların yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığı ikinci bölüm, bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de ekrana gelecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle