Haber Giriş: 14.03.2020 - 08:07,
Sahnede entrika sette kahkaha
Kanal D’nin bu akşam ikinci bölümünü ekrana getireceği “Hizmetçiler” dizisinin setinden eğlenceli kareler yayınlandı.
Deniz Baysal ve Ayşenil Şamlıoğlu, entrikalarla dolu bir sahnenin çekimleri sırasında eğlenceli dakikalar yaşadı. Şamlıoğlu’nun dansıyla Baysal’ı kahkahaya boğduğu o anlar, objektife böyle yansıdı. Sırların yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığı ikinci bölüm, bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de ekrana gelecek.
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