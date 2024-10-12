Sahnede 60 yıl

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KALP ATIŞLARIM DUYULUYOR MU?



Suna Keskin, 9 senedir kapalı gişe sahnelediği “Ahududu” oyunuyla önceki akşam Atatürk Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluştu. Oyunun ardından Tiyatrokare’nin organizasyonuyla duayen oyuncunun sahnelerdeki 60’ıncı yılı kutlandı. Nedim Saban’ın plaket takdim ettiği usta oyuncu, duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Kalp atışlarımı duyuluyor mu bilmiyorum. Çok teşekkür ediyorum. İnanın çok heyecanlıyım. 10 değil, 30 değil, 40 değil, 50 değil, 60 da değil 61 yıldır sahneye çıkıyorum.”

EROL KESKİN ANISINA

Gecede Suna Keskin’in 3 yıl önce kaybettiği eşi oyuncu Erol Keskin’in anısını yaşatmak ve genç oyuncuları desteklemek adına Nedim Saban’la başlattığı “Erol Keskin Genç Kuşak Başarı Ödülü” de ilk sahibine verildi. Ödül, Nezaket Erden’e takdim edildi. Gözyaşlarına hâkim olamayan oyuncu, şöyle konuştu: “Bu ödül benim için gurur verici, ilham verici. Buradaki değerli oyuncular gibi ben de sahnede kalabilirim. Sahnede kalmak için nasıl mücadele verdiniz. Mücadeleniz için ve yaydığınız ışık için teşekkür ederim.”

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