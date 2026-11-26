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Hatta öyle ki eğlence dünyasının bu yıldızları gündelik hayatlarında hepimiz gibi gündelik giysileriyle dolaşırken kendi hayranları bile onları kimi zaman tanıyamıyor.

Ancak bazı ünlüler var ki bu gösterişli görüntülerini çarşıya pazara giderken bile koruyor, her zaman “havalı” dolaşıyor, marka giysileri ve makyajlarını hiç eksik etmiyorlar.

Bunlardan biri de ünlü şarkıcı Jennifer Lopez. Hayranları onun tarzını çok beğeniyor, giydiği her şeyi üstüne yakıştırıyor, kimi zaman abartıya kaçsa da ona toz kondurmuyor.

O da ilerleyen yaşına rağmen hem herkesin göz bebeği olarak kalmak istediği hem de mesleğine duyduğu saygı gereği sürekli spor yapıyor, egzersizi ihmal etmiyor, beslenmesine, sağlığına çok dikkat ediyor.

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Hal böyle olunca 57 yaşına gelmesine rağmen sahnede hiç yerinde durmadan dans ediyor, bir yandan da şarkılarını söylüyor. Hayranlarının hem kulağına hem de gözüne hitap etmeyi biliyor.

Öte yandan Jennifer Lopez’i sevenler ona hiç toz kondurmasa da zaman zaman hayranları bile artık onun belli bir yaşa geldiğini, sahne kostümlerinin artık yaşına uygun olmadığını ve çok açık saçık olduğunu söylemeden geçemiyor…

Ünlü şarkıcının konserlerinde sürekli giymeyi tercih ettiği vücudunu saran derin kesimli mayoları en az kendisi kadar ünlü. Kesimleri, renkleri ve üzerindeki pırıltılı detaylar değişse de Jennifer Lopez bu görünümünden neredeyse hiç vazgeçmiyor.

Hayranlarının tepkileri bir yana bu ısrarı anlaşılan Lopez’in çocuklarının da dikkatinden kaçmamış.

Jennifer Lopez, hayranlarının görmek istediği şeyi sunuyor; ancak çocukları için durum pek de öyle değil…

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Sahne kostümleri söz konusu olduğunda, onu uzun elbiseler veya tam vücudu kapatan kıyafetlerden ziyade, genellikle ışıltılı bir vücut çorabı (bodysuit) ve topuklu ayakkabılarla görüyoruz.

Lopez kısa süre önce, 18 yaşındaki oğlu Max’in bu iddialı seçimleri hakkında ona sorular sorduğunu anlattı. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz gün "The JLo Show"un tanıtımı için katıldığı "The Drew Barrymore Show"da, on yıl önce çocuğundan bu kostümleri için aldığı bir yorumu anlattı.

İkizleri Max ve Emme’den bahseden Lopez, "On yıl önce Las Vegas’taki ilk gecemin açılışıydı... Çocuklar yedi yaşlarındaydı, sekiz yaşına girmek üzerelerdi," dedi.

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Sözlerine şöyle devam etti: "Gösteriden sonra oğlum Max yanıma geldi. 'Anne!' dedi. Ben onun 'Gösteri harikaydı!' diyeceğini sanmıştım ama o, 'Neden sahnede hiç pantolon giymiyorsun?' diye sordu. Ben de 'Ah, evet, senin için tuhaf olmalı,' dedim."

Jennifer Lopez oğluna "Ben bir şov kızıyım (showgirl). Ben bir dansçıyım bebeğim, ben bir şov kızıyım. Benim işim bu." diye cevap vermişti.

Lopez, oğlundan aldığı bu yorumun kendisini durdurmasına izin vermedi; geçtiğimiz on yıl boyunca "pantolonsuz" tarzını sadece sahnede değil, günlük hayatında da sürdürdü.

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Lopez kısa süre önce Las Vegas’taki son konser serisi "Up All Night"ı tamamladı.

Ünlü şarkıcının bu görkemli sahne şovunu, vücut çorapları ve diğer tüm detaylarıyla, konu alan "The JLo Show" ise dijital platformlarda yerini aldı…