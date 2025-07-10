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Uzak Şehir’in Şahin’i Alper Çankaya: 'Şahin'le ayrı dünyaların insanlarıyız'

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#Alper Çankaya#Uzak Şehir#Kanal D
Uzak Şehir’in Şahin’i Alper Çankaya: Şahinle ayrı dünyaların insanlarıyız
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2025 09:44

Kanal D’nin ilk sezonuyla kırılmadık rekor bırakmayan fenomen dizisi Uzak Şehir’in Şahin’i Alper Çankaya, katıldığı programda samimi açıklamalarda bulundu.

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Şahin karakteriyle zıt uçlarda olduklarını belirten başarılı oyuncu, “Çok ayrı dünyaların insanlarıyız Şahin'le. Onun hayat felsefesini kendi hayatıma taşımak istemem gibi geliyor bana” deyip ekledi: “Şahin gerçek hayatta olsa mesafeli, seviyeli bir ilişkimiz olurdu. Çok benlik bir insan değil. Karamsar bir dünyası var. Beni biraz bayardı.”

Uzak Şehir’in Şahin’i Alper Çankaya: Şahinle ayrı dünyaların insanlarıyız

ŞAHİN’İN BİRAZ GEVŞEMESİ LAZIM!

Oyunculuğuyla ve Uzak Şehir’deki partneri Nare karakterini canlandıran Sahra Şaş ile olan uyumlarıyla övgü toplayan Alper Çankaya, “Şahin’le bir gün geçirecek olsanız neler yapardınız?” sorusunu da yanıtladı. “Onu bir masaja götürürdüm” diye söze başlayan ünlü oyuncu, “Sonra götürür bir kokteyl içirirdim, güzel bir manzarada. Şöyle bir rahatlasın, gevşesin. Hayatın tadını çıkarsın. Hayattan biraz keyif alması için onu teşvik ederdim” diye konuştu.

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Uzak Şehir’in Şahin’i Alper Çankaya: Şahinle ayrı dünyaların insanlarıyız

“MARDİN İYİ HİSSETTİREN BİR YER”

Uzak Şehir setinde kendisini en çok şaşırtan şeyi Midyat’ın ve Mardin'in güzelliği olarak ifade eden Alper Çankaya, yöre insanının sıcaklığına dikkat çekti:  “Oradaki insanların sıcaklığı, orada geçirilen vaktin ne kadar keyifli olduğu beni çok şaşırttı. Gitmeden önce otantik, büyülü bir yer olduğuyla ilgili bir sürü şey duyduk, okuduk, gördük. Ama orada olmak farklı. Doğasıyla, tarihiyle, dokusuyla, insanlarıyla çok iyi hissettiren bir yer.”

Güçlü hikâyesi, büyüleyici Mardin atmosferi ve çarpıcı oyunculuklarıyla televizyon dünyasına damgasını vuran AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, ikinci sezonuyla yine Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

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#Alper Çankaya#Uzak Şehir#Kanal D

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