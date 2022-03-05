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Şahin Kendirci kimdir, kaç yaşında, nereli? İbo Show'un konuğu Şahin Kendirci filmleri

#Şahin Kendirci#Şahin Kendirci Kimdir#Şahin Kendirci Filmleri
Şahin Kendirci kimdir, kaç yaşında, nereli İbo Showun konuğu Şahin Kendirci filmleri

Müslüm filmiyle üne kavuşan başarılı oyuncu Şahin Kendirci, İbo Show'a konuk oluyor. Kız kardeşi Zeliha Kendirci ile programda düet yapan Şahin Kendirci sesiyle de izleyiciden tam not aldı. Peki, Şahin Kendirci kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Şahin Kendirci filmleri...

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O Ses Türkiye yarışmasıyla yıllar önce ekranlarda kendini tanıtan Şahin Kendirci, sonrasında oyunculuk kariyeriyle şöhrete kavuşmuştu. İbo Show konukları arasında yer alan Şahin Kendirci'nin hayatı izleyenler tarafından merak konusu oldu. Peki, Şahin Kendirci kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Müslüm filminin yıldız oyuncularından Şahin Kendirci'nin hayatı...

ŞAHİN KENDİRCİ KİMDİR?

Aslen Şanlıurfa'lı olan Şahin Kendirci 19 Nisan 2001 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. 5 kardeşi olan Kendirci'nin ikiz kardeşi de vardır.

Çocuk yaşta katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında sempatik tavırları ve küçük yaşına rağmen etkileyici sesiyle tanındı. 2014 yılında katıldığı O Ses Çocuklar yarışmasını kazandı. Yarışmanın ardından Burak Aksak'ın yazıp yönettiği 'Bana Masal Anlatma' filminde tamirci çırağı rolünde yer almıştır. 2018 yılında gösterime giren Müslüm filminde 2013 yılında hayatını kaybeden arabesk ve halk müziği sanatçısı Müslüm Gürses'in gençliğini canlandırdı.

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