Şahane Misafir tiyatro sahnesinde

Haberin Devamı

2012 yapımı sinema filminde İtalyan oyuncuların yanı sıra ünlü komedyen Cem Yılmaz da rol almıştı.

Tiyatro uyarlamasında ise Serra Yılmaz seyirci karşısına çıkacak. Kadrosunda İtalyan oyuncular Tosca D’aquino, Federico Cesari, Toni Fornari, Luciano Scarpa, Tina Agrippino, Sara Bosi ve Fabio Zarrella’nın da yer aldığı oyun, 7 Şubat’ta İtalya’nın en büyük tiyatrolarından Ambra Jovinelli’de perde açacak.

“Şahane Misafir”, prömiyerin ardından 18 Şubat’a kadar aynı tiyatroda sahnelenmeye devam edecek. Gerilim, komedi ve dramı bir arada işleyen “Şahane Misafir”, gösterime girdiği 2012 yılında İtalyan Sinema Akademisi tarafından ‘İtalyan Oscar’ı’ olarak da bilinen David di Donatello Sinema Ödülleri’nde 8 dalda ödüle aday gösterilmişti.