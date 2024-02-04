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Şahane Misafir tiyatro sahnesinde

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#Ferzan Özpetek#Serseri Mayınlar#Şahane Misafir
Şahane Misafir tiyatro sahnesinde
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2024 08:58

Usta yönetmen Ferzan Özpetek, sinemadan tiyatroya uyarladığı “Serseri Mayınlar”ın ardından “Şahane Misafir” (Magnifica Presenza) filmini de sahneye taşıyor.

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2012 yapımı sinema filminde İtalyan oyuncuların yanı sıra ünlü komedyen Cem Yılmaz da rol almıştı.

Tiyatro uyarlamasında ise Serra Yılmaz seyirci karşısına çıkacak. Kadrosunda İtalyan oyuncular Tosca D’aquino, Federico Cesari, Toni Fornari, Luciano Scarpa, Tina Agrippino, Sara Bosi ve Fabio Zarrella’nın da yer aldığı oyun, 7 Şubat’ta İtalya’nın en büyük tiyatrolarından Ambra Jovinelli’de perde açacak.

Şahane Misafir tiyatro sahnesinde

Şahane Misafir”, prömiyerin ardından 18 Şubat’a kadar aynı tiyatroda sahnelenmeye devam edecek. Gerilim, komedi ve dramı bir arada işleyen “Şahane Misafir”, gösterime girdiği 2012 yılında İtalyan Sinema Akademisi tarafından ‘İtalyan Oscar’ı’ olarak da bilinen David di Donatello Sinema Ödülleri’nde 8 dalda ödüle aday gösterilmişti.

 

 

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#Ferzan Özpetek#Serseri Mayınlar#Şahane Misafir

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