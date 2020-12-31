Şahane Hayaller oyuncuları kimler, konusu ne? Şahane Hayaller TV'de ilk kez

Şahane Hayaller filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Şahane Hayaller, sosyal medyada ‘Nalet Bebe’ tiplemesiyle tanınan Ömer Başdoğan, ilk sinema filmi. Film, şair olmak isteyen bir adam ve onun menajerliğini yapmaya çalışan arkadaşının hikayesini konu ediyor. Yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Yardımcı'nın oturduğu, komedi türündeki 'Şahane Hayaller' filminin oyuncu kadrosunda Ömer Başdoğan, Salih Kalyon, Suzan Aksoy, Erkan Can gibi isimler yer alıyor.

ŞAHANE HAYALLER KONUSU

Ömer, şair olmak isteyen genç bir adamdır. Yıllardır hayalini gerçekleştirmeyi bekleyen Ömer, bu nedenle hayatını boşa geçirir. Hiçbir baltaya sap olamayan genç adam, zaman içinde hayalinden uzaklaşır. Tam da bu sırada liseden bir arkadaşı olan Ali ile karşılaşır. Ömer, Ali sayesinde yeniden hayaline tutunur. Ali'nin asıl amacı Ömer'in hayaline kavuşmasını sağlamak değil, onun menajerliğini yapıp sırtından para kazanmaktır. Ancak Ali'nin Ömer'in menajerliğini yapmasını sağlayacak bilgisi ve çevresi yoktur. Ömer'in kitabını bastırmak için türlü yılları deneyen ikili, kendilerini eğlenceli bir maceranın içinde bulur.