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Sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya veda etmişti... Yusuf Güney'den Survivor açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Yusuf Güney#Survivor#Şarkıcı
Sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya veda etmişti... Yusuf Güneyden Survivor açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2023 16:06

Yusuf Güney, önceki akşam Etiler’deki Dönerci Serkan’da görüntülendi.

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 Güney, “Survivor” yarışmasından ayrılmasıyla ilgili sorular üzerine şöyle dedi:

“Ben oraya vefat eden bir arkadaşımın isteği üzerine gittim. Bana hep ‘Ben gidemezsem sen git’ diyordu. Onun isteğini yerine getirdim. Sağlık problemlerim nedeniyle de geri döndüm.”

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Şarkıcı, adaya gitmeden önce ‘tükenmişlik sendromu’ yaşadığını da söyledi:

“Gitmeden önce, pandemi dönemi ve sonrasında tükenmişlik sendromu yaşadım. Herkes yaşadı bence. Her şeyden bıkkınlık gelmedi mi sizlere de? Ben biraz ağır geçirdim ama geri dönmem için de en uygun olanın oraya gitmek olduğunu düşündüm.”

Sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya veda etmişti... Yusuf Güneyden Survivor açıklaması



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#Yusuf Güney#Survivor#Şarkıcı

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