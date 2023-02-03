Sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya veda etmişti... Yusuf Güney'den Survivor açıklaması

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Güney, “Survivor” yarışmasından ayrılmasıyla ilgili sorular üzerine şöyle dedi:

“Ben oraya vefat eden bir arkadaşımın isteği üzerine gittim. Bana hep ‘Ben gidemezsem sen git’ diyordu. Onun isteğini yerine getirdim. Sağlık problemlerim nedeniyle de geri döndüm.”

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Şarkıcı, adaya gitmeden önce ‘tükenmişlik sendromu’ yaşadığını da söyledi:

“Gitmeden önce, pandemi dönemi ve sonrasında tükenmişlik sendromu yaşadım. Herkes yaşadı bence. Her şeyden bıkkınlık gelmedi mi sizlere de? Ben biraz ağır geçirdim ama geri dönmem için de en uygun olanın oraya gitmek olduğunu düşündüm.”