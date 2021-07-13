Sağlık Oluversin oyuncuları kimler? Sağlık Oluversin nerede çekildi?

Sağlık Oluversin oyuncuları kimlerAşk Oluversin Gari filminin ardından bu sefer de serinin ikincisi olan Sağlık Oluversin Gari filmi Fox TV ekranında hayranlarla buluşacak.



Yapımcılığını Juli Sanat’ın, yönetmenliğini ise Hasan Doğan’ın üstlendiği, senaryosunu Murat Gürvardar’ın kaleme aldığı, müziklerini Barış Aryay’ın bestelediği ve oyuncu kadrosunda Birand Tunca, Aslıhan Malbora, Tuğba Melis Türk ve Halil İbrahim Kurum’un yer aldığı “Sağlık Oluversin Gari” filmi, 13 Temmuz Salı saat 20.00’de FOX izleyicisiyle buluşacak.



AŞK OLUVERSİN GARİ NEREDE ÇEKİLDİ?



Çekimleri Haziran 2021 tarihinde tamamlanan Aşk Oluversin film serisi, Muğla Milas'ta çekildi.

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