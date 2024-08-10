Sağlık Oluversin Gari nerede çekildi? Sağlık Oluversin Gari oyuncuları ve konusu

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Yerli filmlerimizden Sağlık Oluversin Gari televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Sağlık Oluversin Gari oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor. Oluversin Gari film serisinin ikinci olan film izleyici tarafından merak ediliyor. Peki, Sağlık Oluversin Gari nerede çekildi? Sağlık Oluversin Gari konusu ve oyuncuları...

Sağlık Oluversin Gari konusu nedir?

Köyde yeni bir gün başlar. Dedikoducu Sıdıka ve kızı Ayşe devreye girerler. Derya’nın Güney’e olan kızgınlığı geçmez. Güney bu konuyla ilgili imam Suphi’ye danışır ve hoca O’nu Deniz’e yönlendirir. Deniz ve Güney iş birliği Derya’yı biraz yumuşatacaktır. Bu arada Seda aşkından vazgeçmez karavan satın alır, köye yerleşir ve Derya ile ilgili bilgiler toparlamaya başlar. Bu durum köyde komik olaylar yaşanmasına sebep olur. Derya’nın Deniz için uzun süredir takip ettiği doktor Güney’in yakın arkadaşıdır ve Türkiye’dedir. Geriye Deniz’i ameliyata ikna etmek kalır. Ve hastane süreci başlar. O sırada Derya hakkında araştırma yapan Seda, muhtarlıkta Sadri’nin yokluğundan faydalanıp önemli bir dosya bulur. Dosyada Derya’nın Sadri’nin kızı olmadığı, evlatlık alındığı yazar. Seda hastaneye gelip Güney’e bu ailenin dolandırıcı olduğunu, Derya’nın Sadri’nin öz kızı olmadığını söyler, dosyayı gösterir ve hepsi şok olur…

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Sağlık Oluversin Gari oyuncuları kimler?

Sağlık Oluversin Gari oyuncu kadrosunda Birand Tunca, Aslıhan Malbora, Tuğba Melis Türk ve Halil İbrahim Kurum’un yer alıyor.

Sağlık Oluversin Gari nerede çekildi?

Filmin çekimleri Muğla ilinin Milas ilçesinde gerçekleştirildi.