Sağ Salim oyuncuları kimdir? İşte Sağ Salim filmi konusu
Sağ Salim filmi oyuncuları ve konusu yoğun ilgi görüyor. Sevilen filmler televizyon ekranlarında yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Sağ Salim filminde Salim hem ölümden hem de ölülerden çok korkan, saf bir Anadolu köylüsüdür. Mersin'den Sivas'a çıkacağı yolculuk ile macera başlar. İşte Sağ Salim filmi oyuncuları
Sağ Salim filmi ile ilgili araştırmalar hızlandı. Sağ Salim filmi oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Filmin kadrosunda Fulya Zenginer, Alper Saldıran, Hüseyin Avni Danyal ve Kenan Ece gibi isimler bulunuyor.
SAĞ SALİM FİLMİ OYUNCULARI
Sağ Salim filmi oyuncuları arasında Fulya Zenginer, Alper Saldıran, Hüseyin Avni Danyal ve Kenan Ece gibi isimler bulunuyor.
SAĞ SALİM FİLMİNİN KONUSU
Salim hem ölümden hem de ölülerden çok korkan, saf bir Anadolu köylüsüdür. Ekmeğini taştan çıkartır; köyden kasabaya kamyonetiyle mal taşıyarak üç beş kuruşla hayatını döndürür. Fakat kabus gördüğü bir gecenin sabahında köy muhtarı kendisinden Mersin'den Sivas'a bir cenaze taşımasını rica eder. Başta çok isteksiz olsa da muhtarın ısrarını kıramaz ve komedi bir dolu yolculuk başlar.
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