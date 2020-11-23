Sağ Salim oyuncuları kimdir? İşte Sağ Salim filmi konusu

Sağ Salim filmi ile ilgili araştırmalar hızlandı. Sağ Salim filmi oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Filmin kadrosunda Fulya Zenginer, Alper Saldıran, Hüseyin Avni Danyal ve Kenan Ece gibi isimler bulunuyor.

SAĞ SALİM FİLMİ OYUNCULARI

Sağ Salim filmi oyuncuları arasında Fulya Zenginer, Alper Saldıran, Hüseyin Avni Danyal ve Kenan Ece gibi isimler bulunuyor.

SAĞ SALİM FİLMİNİN KONUSU

Salim hem ölümden hem de ölülerden çok korkan, saf bir Anadolu köylüsüdür. Ekmeğini taştan çıkartır; köyden kasabaya kamyonetiyle mal taşıyarak üç beş kuruşla hayatını döndürür. Fakat kabus gördüğü bir gecenin sabahında köy muhtarı kendisinden Mersin'den Sivas'a bir cenaze taşımasını rica eder. Başta çok isteksiz olsa da muhtarın ısrarını kıramaz ve komedi bir dolu yolculuk başlar.