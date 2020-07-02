Sağ Salim 2: Sil Baştan filminin konusu, oyuncuları kimdir?

Ersoy Güler'in yönettiği komedi ve macera türündeki "Sağ Salim 2: Sil Baştan"da, Burçin Bildik, Ezgi Asaroğlu, Murat Akkoyunlu ve Hüseyin Avni Danyal rol alıyor. İşte, Sağ Salim 2: Sil Baştan filmi hakkında ayrıntılar...

Çekimleri Kastamonu'nun Cide ilçesinde gerçekleştirilen filmde; Burçin Bildik, Ezgi Asaroğlu, Hüseyin Avni Danyal, Murat Akkoyunlu ve Metin Yıldız gibi isimler rol almıştı.

FİLMİN KONUSU

Salim kimsesi olmayan bir cenazeyi memleketine götürmeye karar verir. Ancak bu yolculuk, yolda karşılaştığı yol arkadaşı Nihal'le birlikte azılı katiller ve kötü adamlarla mücadele ettikleri bir maceraya dönüşür. Nihal'in annesi intikam için rehin alındığında ise işler iyice karışır.

Adamlarımız, artık seri katil olarak aranmaktadır ve yakalanmamak için kılık değiştirmek zorunda kalırlar. Ne var ki bu da çözüm olmaz ve talihsizlikler iyice çığırından çıkar. Salim tekrar eline silah almak zorunda kalır, Nihal ise başı beladan kurtulmayan Salim'den uzaklaşıp, annesini tek başına kurtarmak zorundadır. Salim, yaşadığı bu büyük travmalar sonrasında artık ne ölümden ne de ölüden korkmaktadır, Nihal'i yalnız bırakmak istemez ve peşine düşer.