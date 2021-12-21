Safiye Soyman: Ayakkabıda değil ama çantada imitasyon ürün kullanıyorum

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Yakın arkadaşı Seda Sayan olmadan ilk kez Londra’ya tatile giden Safiye Soyman, dostu yanında olmadığı için onu çok özlediğini belirterek “Seda Sayan’la günde 3-4 kez görüntülü konuşuyoruz.” dedi.

“Ayakkabıda değil ama çantada imitasyon ürün kullanıyorum.”

Londra’nın dünyaca ünlü markalarını buluşturan bir alışveriş merkezinde alışverişe çıkan Safiye Soyman, ayakkabı fiyatlarını görünce “çakma ayakkabı” polemiğine de dahil oldu.

“Ayakkabıda tercih etmem ama ne yalan söyleyeyim çantada imitasyon ürün kullanıyorum.” diyerek bir de itirafta bulundu.

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