Safiye Soyman: Ayakkabıda değil ama çantada imitasyon ürün kullanıyorum

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
İşte yeni sistemin ayrıntıları: TL böyle korunacakİşte yeni sistemin ayrıntıları: TL böyle korunacak!#Dövize Endeksli Türk Lirası Mevduatı
TL paketi denge getirebilir'TL paketi' denge getirebilir#TL Paketi
Adana Demirspor - Galatasaray maçına Yunus Akgün damgası Bir ilki başardı...Adana Demirspor - Galatasaray maçına Yunus Akgün damgası! Bir ilki başardı...#Yunus Akgün
Sosyal medyadaki asılsız paylaşımlar... TLye karşı yapılmış haince bir saldırıdırSosyal medyadaki asılsız paylaşımlar... TL'ye karşı yapılmış haince bir saldırıdır#Hazine Ve Maliye Bakanı
Ekonomide güven arttırıcı önlemler sürecekEkonomide güven arttırıcı önlemler sürecek#Faiz
Dolar ve altında bir sert düşüş dahaDolar ve altında bir sert düşüş daha#Döviz
Dört sürpriz daha geliyorDört sürpriz daha geliyor#Faiz
Rus Çarını kurtaran emir Sarıkamış Harekâtından çarpıcı ayrıntılar ortaya çıkıyorRus Çarı'nı kurtaran emir! Sarıkamış Harekâtı'ndan çarpıcı ayrıntılar ortaya çıkıyor#Sarıkamış Harekâtı
Aranan dış güç Durmuş Yılmaz mıAranan dış güç Durmuş Yılmaz mı?#Durmuş Yılmaz
Manukyan arşivi çöpe gitti Hayatı şehir efsanelerine konu olduManukyan arşivi çöpe gitti! Hayatı şehir efsanelerine konu oldu#Matild Manukyan
Yem fiyatlarına indirim geliyorYem fiyatlarına indirim geliyor#Yem
Patronlardan büyük jestPatronlardan büyük jest!#Ferit Şahenk
Karşı hamle geldi Hakaret edip beni aşağıladıKarşı hamle geldi! 'Hakaret edip beni aşağıladı'#Mustafa Keser
Susurluk’un kilit ismi öldürüldüSusurluk’un kilit ismi öldürüldü#Ziya Bandırmalıoğlu
G.Sarayı Adanada eski yıldızı yıktı Kötü gidiş sürüyor...G.Saray'ı Adana'da eski yıldızı yıktı! Kötü gidiş sürüyor...#Adana Demirspor
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Safiye Soyman: Ayakkabıda değil ama çantada imitasyon ürün kullanıyorum

#Safiye Soyman#Seda Sayan#LONDRA

teve2’nin sunuculuğunu, Esin Övet, Ebru Şancı ve Timuçin Güner’in yaptığı, hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelen programı “teve2 Magazin Masası” na bugün, ünlü sanatçı Safiye Soyman telefon ile bağlandı.

 

Haberin Devamı

Yakın arkadaşı Seda Sayan olmadan ilk kez Londra’ya tatile giden Safiye Soyman, dostu yanında olmadığı için onu çok özlediğini belirterek “Seda Sayan’la günde 3-4 kez görüntülü konuşuyoruz.” dedi.

 “Ayakkabıda değil ama çantada imitasyon ürün kullanıyorum.”

 Londra’nın dünyaca ünlü markalarını buluşturan bir alışveriş merkezinde alışverişe çıkan Safiye Soyman, ayakkabı fiyatlarını görünce “çakma ayakkabı” polemiğine de dahil oldu.

 “Ayakkabıda tercih etmem ama ne yalan söyleyeyim çantada imitasyon ürün kullanıyorum.” diyerek bir de itirafta bulundu.

 “teve2 Magazin Masası” canlı yayınla hafta içi her gün teve2’de…

Gözden Kaçmasın

Seda Sayan ısrar etti, Safiye Soyman bıçak altına yattıSeda Sayan ısrar etti, Safiye Soyman bıçak altına yattıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Safiye Soyman#Seda Sayan#LONDRA

BAKMADAN GEÇME!

AFP seçti...İşte 2021e damga vuran kareler

AFP seçti...İşte 2021'e damga vuran kareler

#2021
Filmin sonunda Rocky gibi pestilim çıkmıştı... Kulaklarımızdaki sesi kaybettik... Sezai Aydının ardından...

'Filmin sonunda Rocky gibi pestilim çıkmıştı...' Kulaklarımızdaki sesi kaybettik... Sezai Aydın'ın ardından...

#Sezai Aydın
Bir ay dayanamaz demişlerdi 10 yıl bitti Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor

"Bir ay dayanamaz" demişlerdi 10 yıl bitti! Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor?

#Kim Jong Un

BAKMADAN GEÇME!

AFP seçti...İşte 2021e damga vuran kareler

AFP seçti...İşte 2021'e damga vuran kareler

#2021
Filmin sonunda Rocky gibi pestilim çıkmıştı... Kulaklarımızdaki sesi kaybettik... Sezai Aydının ardından...

'Filmin sonunda Rocky gibi pestilim çıkmıştı...' Kulaklarımızdaki sesi kaybettik... Sezai Aydın'ın ardından...

#Sezai Aydın
Bir ay dayanamaz demişlerdi 10 yıl bitti Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor

"Bir ay dayanamaz" demişlerdi 10 yıl bitti! Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor?

#Kim Jong Un