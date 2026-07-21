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Sadık Karlıova'nın 'Haysiyet' mücadelesi

Güncelleme Tarihi:

#Haysiyet#Kerem Alışık#Sadık Karlıova
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 11:12

Kanal D’nin yeni sezon dizisi Haysiyet’te Sadık Karlıova karakterine hayat veren Kerem Alışık, Balat’ta gerçekleştirilen afiş çekiminde rolüne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Usta oyuncu, yeni karakterinin derin geçmişine ve dizinin güçlü hikâyesine dair ipuçları verdi.

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“ADI GİBİ SADIK BİR ADAM”

Dizinin Balat’ta gerçekleştirilen afiş çekiminde konuşan Kerem Alışık, Sadık Karlıova karakterini şu sözlerle anlattı: Karlı ovalardan denizlere yürümüş, görmüş geçirmiş, her acının ortasından geçerek Sivas’tan İstanbul’a göç etmiş, hayat okulunun en kıdemli mezunlarından biri… Adı gibi sadık bir adam. Kendini ailesine adayan, özünde sözünde bir ağırlık hissedilen, sesini değil sözünü yükselten bir adam. Adaletli, inançlı, haysiyetli ve merhametli.

Sadık Karlıovanın Haysiyet mücadelesi

“SADIK’IN DERİN BİR GEÇMİŞİ BİR DE HİÇ GEÇMEMİŞ’İ VAR”

Haysiyet dizisinin güçlü hikâyesine de değinen Kerem Alışık, şunları söyledi: Sadık’ın çok derin bir geçmişi bir de hiç geçmemiş’i var. Bunların hepsi Haysiyet dizisinde karşımıza çıkacak. Aile dayanışması ve birliği, haysiyet, onur mücadelesi, sınıfsal farklar, sosyal adaletsizlik gibi toplumsal meseleler, aşk ve sevgiyle harmanlanarak dramatik unsurlarla işleniyor. Haysiyet, gerçek bir yaşamdan ele alınmayan ama yaşamın gerçeklerini ele alan bir proje. Biz çok seviyor ve beğeniyoruz, izleyicimizin de seveceğini beğeneceğini umuyoruz.

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Sadık Karlıovanın Haysiyet mücadelesi

GÜÇLÜ HİKAYE

Süreç Film imzalı, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu’nun üstlendiği Haysiyet, İstanbul’da sete çıkıyor. Yönetmenliğini Eda Teksöz’ün üstlendiği, Leyla Uslu Oter ve Cem Akyoldaş imzalı dizi; aile, sınıf, adalet ve vicdan ekseninde şekillenen hikâyesiyle yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya hazırlanıyor.

Sadık Karlıovanın Haysiyet mücadelesi

Haysiyet, çok yakında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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#Haysiyet#Kerem Alışık#Sadık Karlıova

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