Sadık Ardahan Uzkanbaş kimdir, nereli?

Sadık Ardahan Uzkanbaş 1987 yılında Adana’da dünyaya geldi. Uzun yıllar boyunca doğduğu şehirde yaşayan Uzkanbaş, 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı. Bu boş geçen arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti. Askerden geldiği zaman kısa bir süre sonra ilk yurt dışı tecrübesini yaşadı. Dubai’ye gitti ve orada 2 yıl kaldı. Ondan sonra tekrar Türkiye’ye döndü. Burada tekrar sporla uğraştı ve bir süre sonra Kazakistan’a gitti ve orada 6 ay kadar kaldı.

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