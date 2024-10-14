Sadık Ahmet filmi ne zaman, nerede çekildi? İşte Sadık Ahmet konusu ve oyuncuları

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Sadık Ahmet filmi TRT 1 yayın akışında yer alıyor. Film 2024 Şubat ayında vizyona girmişti. Şimdi ise televizyonda yayınlanacak. Filmin başrollerini Turgay Aydın ve Nur Fettahoğlu paylaşıyor. Peki, Sadık Ahmet filmi konusu nedir? İşte Sadık Ahmet filmi oyuncuları...
SADIK AHMET FİLMİ KONUSU NEDİR?
Sadık Ahmet filmi, Batı Trakya Türklerinin hakları için verdiği mücadelede önemli bir rol oynayan Dr. Sadık Ahmet’in yaşamını anlatıyor. 1947 yılında Gümülcine’de doğan Sadık Ahmet, tıp eğitimini başarıyla tamamlayıp doktor olarak çalışmaya başlar.
Yunanistan’da Batı Trakya Türklerinin temel haklarının göz ardı edilmesi, Sadık AHmet’i siyasi bir mücadeleye iter. Halkının eşitlik ve özgürlük mücadelesinde öne çıkan Sadık Ahmet, bu süreçte hem liderlik yapmış hem de toplumun haklarını savunmak için kararlı bir duruş sergiler.
SADIK AHMET FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Turgay Aydın - Sadık Ahmet
Nur Fettahoğlu - Işık Sadıkahmet
Erkan Can - Ali Molla
Taner Rumeli - İbrahim Şerif
Renan Bilek - Avukat Adem
İlker Aksum - İsmail Rodoplu
Burak Satıbol - Berber Hüseyin
Ozan Akbaba - Ali Müminoğlu
Uğur Yücel - Erik Siesby
Erdal Beşikçioğlu - Kemal Gür
Doğukan Güngör - Gurbetçi
Suzan Kardeş - Amelia Fleming