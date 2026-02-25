Sadece babasÄ±nÄ±n sarayÄ±nÄ±n deÄŸil zengin evinin kapÄ±larÄ± da yÃ¼zlerine kapandÄ±

Haberin DevamÄ±

En yakÄ±nlarÄ± olan babasÄ± Kral Charles ve aÄŸabeyi Prens William ile karÄ±sÄ± Kate Middleton tarafÄ±ndan da artÄ±k gÃ¶rÃ¼lmezden gelinen Meghan ile Harry, bÃ¼yÃ¼k bir hevesle dostluk kurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± Kardashian ailesini de kÄ±zdÄ±rdÄ±.

Hatta Kim Kardashian, her ne kadar annesi Kris Jenner onlara bÃ¼yÃ¼k bir sempati duyuyor olsa da Harry ile Meghan'Ä± hayatlarÄ±ndan tamamen Ã§Ä±karmakta kararlÄ±.

Kardashian gibi hayatÄ±nÄ± ve kariyerini gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda kuran bir ismin neden her ne kadar artÄ±k tam olarak ait olmasalar da kraliyet kÃ¶kenli Harry ile Meghan'la iletiÅŸim iÃ§inde olduÄŸuna ve neden olaylarÄ±n bu raddeye geldiÄŸine bakacak olursak.

ArtÄ±k konuyu takip edenlerin Ã§ok iyi bildiÄŸi gibi Harry ile Meghan, Kim Kardashian'Ä±n annesi ve ailenin temel direÄŸe Kris Jenner'Ä±n 70'nci doÄŸum gÃ¼nÃ¼ kutlamalarÄ±na katÄ±ldÄ±.

Zaten bu durum herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±rken bir de orada hatÄ±ra fotoÄŸraflarÄ± Ã§ektirdiler. Zaten ne olduysa bu fotoÄŸraflar yÃ¼zÃ¼nden oldu.

Sosyal medyada da yayÄ±lan o pozlar bir sÃ¼re sonra Harry ve Meghan tarafÄ±ndan sildirildi.

Ä°ÅŸte bu durum da Kim Kardashian'Ä± Ã§ileden Ã§Ä±kardÄ±.

Bir kaynaÄŸa bakÄ±lÄ±rsa Kim Kardashian, bu fotoÄŸraf silme olayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Harry ve Meghan aleyhinde sÃ¶ylentiler yaymaya baÅŸladÄ±.

Bir kaynak "Kris Jenner, Meghan ile dostluÄŸunu sÃ¼rdÃ¼rmek istiyor. Ona karÅŸÄ± bir zaafÄ± var. Ama Kim Kardashian buna sÄ±cak bakmÄ±yor. Harry ve Meghan'Ä±n kendilerinin aile dostu olabilmesi iÃ§in bir ÅŸansÄ± olduÄŸunu ama o fotoÄŸraflarÄ± sildirerek bunu kaybettiklerini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor" diye konuÅŸtu.

Kim Kardashian, kardeÅŸi Khloe'nin podcast yayÄ±nÄ±na konuk olduÄŸunda olayÄ±n iÃ§ yÃ¼zÃ¼nÃ¼ de anlattÄ±. SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re o pozlarÄ± Harry ve Meghan'Ä±n izniyle paylaÅŸtÄ± sosyal medya sayfasÄ±nda. Ama sonra yine onlarÄ±n talebiyle silmek zorunda kaldÄ±.

Kardashian bunun nedeni hakkÄ±nda da "O gÃ¼n Ä°ngiltere'de savaÅŸlarda ÅŸehit dÃ¼ÅŸen askerlerin anÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶renler yapÄ±lÄ±yordu Londra'da. Anma GÃ¼nÃ¼ olduÄŸunu fark ettiler ve bir partide gÃ¶rÃ¼lmek istemediler. Sonra fotoÄŸraflar kaldÄ±rÄ±ldÄ±" dedi.

Kim Kardashian, yine de konu hakkÄ±nda diplomatik davrandÄ±. Kendi ailesiyle Harry ve Meghan arasÄ±nda bir kan davasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Hatta kendi iÃ§ giyim markasÄ±ndan bazÄ± Ã¼rÃ¼nleri Meghan'a hediye olarak gÃ¶nderdiÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi.

Ama Kardashian Jenner ailesine yakÄ±n bir kaynak "FotoÄŸraf olayÄ± tam bir tokat gibiydi. Kris, Harry ile Meghan'Ä± affetmeye istekli. Ama Kim deÄŸil" diyerek Ã¶zetledi son durumu.

