Sadece güzel değil çok da hamarat… Dikiş makinasının başına geçti, prens kocasına pantolon dikti!

Dünyayı sarsan bu korkunç skandallar Avrupa’nın kraliyet ailelerine kadar uzanıyor. Ve İngiliz kraliyet ailesi de son günlerde Charles’ın erkek kardeşi Andrew ve eski eşi Sarah Ferguson’un Jeffrey Epstein’le bağlantıları bir kez daha gözler önüne serilince çok zor bir duruma düştü.

Ailenin içine düştüğü bu zor durumda iş bir kez daha gelin Kate Middleton’a düştü ve güzel prenses tek başına çıktığı kraliyet gezisinde tüm gözleri üzerine çevirerek dikkatleri bu skandaldan uzaklaştırmayı başardı.

Ailenin dünyaya dönük yüzü ve temsilcisi haline gelen Kate Middleton onlarla ilgili tüm olumsuz haberlerden ve hislerden ötede bir yerde duruyor ve halkın gözünde yıllardır tüm skandallardan uzakta masum bir prenses olmaya devam ediyor.

44 yaşındaki Galler Prensesi dün yanında kocası olmadan çıktığı Galler gezisinde verdiği fotoğraflarla ve orada halka kaynaşmasıyla yine alkışları toplamayı başardı.

Galler'in Cardigan kentindeki Hiut Denim fabrikasını gezerken, mesleklerini öğrenen stajyerlerle birlikte dikiş makinasının başına geçen Kate Middleton burada bölgeye özel kumaşlarla çalıştı.

Güzel prenses burada 43 yaşındaki eşi Prens William için bir özel bir kot pantolon dikti ve hamaratlığını sergiledi. Kate Middleton dikiş makinasında eşine pantolon diktikten sonra etrafına toplanan stajyerlere “William bu pantolona bayılacak” dedi.

Fabrikayı gezen, kullanılan kumaşları inceleyen ve burada çalışan en gencinden en yaşlısına bütün personelle tanışıp el sıkışan prenses bir kez daha kalpleri fethetti.

William ve Kate çiftinin buraya yaptıkları ziyaretler her zaman çok ilgi çekiyor ve halk tarafından her zaman büyük coşkuyla karşılanıyorlar çünkü ünlü çift tahtın resmi varisleri olduklarından beri “Galler Prens ve Prensesi” unvanını taşıyorlar.

Fabrikada çalışanların kısa sürede sevgisini kazanan Kate için herkes çok nazik, uyumlu, ilgili ve sevgi dolu yorumunu yaptı.

Kate Middleton fabrikadan ayrılırken doğrudan arabasına binmek yerine, kapıda bekleyen küçük bir grupla buluştu. İnsanlara selam vermeye geldikleri için teşekkür etti ve bir kadın da Cardigan'da bulunduğu için ona teşekkür etti.

Prenses Kate kapıda kendisini bekleyen insanlara "Bugün çok şey öğrendim" diyerek gülümserken kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı.