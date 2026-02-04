×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

Sadece güzel değil çok da hamarat… Dikiş makinasının başına geçti, prens kocasına pantolon dikti!

Güncelleme Tarihi:

#Kate Middleton#Prens William#Galler Prensesi
Sadece güzel değil çok da hamarat… Dikiş makinasının başına geçti, prens kocasına pantolon dikti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2026 07:53

Büyük bir suç ağı kuran ve küçük yaştaki çocukları ve genç kadınları kaçırıp köle haline getirdiği ve işkenceyle öldürdüğü gibi korkunç iddialarla gündeme gelen Jeffrey Epstein hakkındaki dosyaların ikinci bölümünün açıklanmasıyla birçok ünlü isim ve siyasetçi hedef tahtasında.

Haberin Devamı

Dünyayı sarsan bu korkunç skandallar Avrupa’nın kraliyet ailelerine kadar uzanıyor. Ve İngiliz kraliyet ailesi de son günlerde Charles’ın erkek kardeşi Andrew ve eski eşi Sarah Ferguson’un Jeffrey Epstein’le bağlantıları bir kez daha gözler önüne serilince çok zor bir duruma düştü.

Sadece güzel değil çok da hamarat… Dikiş makinasının başına geçti, prens kocasına pantolon dikti

Ailenin içine düştüğü bu zor durumda iş bir kez daha gelin Kate Middleton’a düştü ve güzel prenses tek başına çıktığı kraliyet gezisinde tüm gözleri üzerine çevirerek dikkatleri bu skandaldan uzaklaştırmayı başardı.

Ailenin dünyaya dönük yüzü ve temsilcisi haline gelen Kate Middleton onlarla ilgili tüm olumsuz haberlerden ve hislerden ötede bir yerde duruyor ve halkın gözünde yıllardır tüm skandallardan uzakta masum bir prenses olmaya devam ediyor.

Haberin Devamı

Sadece güzel değil çok da hamarat… Dikiş makinasının başına geçti, prens kocasına pantolon dikti

44 yaşındaki Galler Prensesi dün yanında kocası olmadan çıktığı Galler gezisinde verdiği fotoğraflarla ve orada halka kaynaşmasıyla yine alkışları toplamayı başardı.

Sadece güzel değil çok da hamarat… Dikiş makinasının başına geçti, prens kocasına pantolon dikti

Galler'in Cardigan kentindeki Hiut Denim fabrikasını gezerken, mesleklerini öğrenen stajyerlerle birlikte dikiş makinasının başına geçen Kate Middleton burada bölgeye özel kumaşlarla çalıştı.

Güzel prenses burada 43 yaşındaki eşi Prens William için bir özel bir kot pantolon dikti ve hamaratlığını sergiledi. Kate Middleton dikiş makinasında eşine pantolon diktikten sonra etrafına toplanan stajyerlere “William bu pantolona bayılacak” dedi.

Sadece güzel değil çok da hamarat… Dikiş makinasının başına geçti, prens kocasına pantolon dikti

Fabrikayı gezen, kullanılan kumaşları inceleyen ve burada çalışan en gencinden en yaşlısına bütün personelle tanışıp el sıkışan prenses bir kez daha kalpleri fethetti.

Haberin Devamı

Sadece güzel değil çok da hamarat… Dikiş makinasının başına geçti, prens kocasına pantolon dikti

William ve Kate çiftinin buraya yaptıkları ziyaretler her zaman çok ilgi çekiyor ve halk tarafından her zaman büyük coşkuyla karşılanıyorlar çünkü ünlü çift tahtın resmi varisleri olduklarından beri “Galler Prens ve Prensesi” unvanını taşıyorlar.

Gözden KaçmasınNeredeyse saç saça baş başa kavga edeceklerdi Eltiler savaşı bitiyor… Barışın ilk adımlarıNeredeyse saç saça baş başa kavga edeceklerdi! Eltiler savaşı bitiyor… Barışın ilk adımlarıHaberi görüntüle

Fabrikada çalışanların kısa sürede sevgisini kazanan Kate için herkes çok nazik, uyumlu, ilgili ve sevgi dolu yorumunu yaptı.

Sadece güzel değil çok da hamarat… Dikiş makinasının başına geçti, prens kocasına pantolon dikti

Kate Middleton fabrikadan ayrılırken doğrudan arabasına binmek yerine, kapıda bekleyen küçük bir grupla buluştu. İnsanlara selam vermeye geldikleri için teşekkür etti ve bir kadın da Cardigan'da bulunduğu için ona teşekkür etti.

Haberin Devamı

Sadece güzel değil çok da hamarat… Dikiş makinasının başına geçti, prens kocasına pantolon dikti

Prenses Kate kapıda kendisini bekleyen insanlara "Bugün çok şey öğrendim" diyerek gülümserken kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kate Middleton#Prens William#Galler Prensesi

BAKMADAN GEÇME!