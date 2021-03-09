Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşte 21. bölümden ayrıntılar

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği dizinin yeni bölümünde heyecanın dozu yine azalmayacak. İşte, bu haftaki bölümden ayrıntılar...

Dizinin bu haftaki 21. bölümünde;

Selçuk'un Haluk'un oğlu olduğunu ilan etmesi herkeste büyük bir şok etkisi yaratırken Gönül Güçlü’nün beklenmedik planı gündeme bomba gibi düşer. Kendisini umulmadık bir krizin ortasında bulan Asya’yı Selçuk’la yeniden bir araya getiren gelişme merak uyandırır. Asya ve Sinan konusunda sınırları zorlamaktan çekinmeyen Volkan’ın son hamlesinin arkasında yatan tedirgin edici gerçek nedir?

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Dizinin geçen hafta ekranlara gelen 20. bölümünde;

Asya’nın Sinan’la yakınlaşmasını kaldıramayan Volkan, Derin’in de evi terk etmesi ile iyice köşeye sıkışmıştır. Hicran ve Haluk’un beklenmedik buluşması büyük bir krizi tetiklerken, Gönül hem kendisi hem kızı için boş durmamaya kararlıdır. Derin’e kendini affettirmek için çabalayan Volkan, bir yandan da Sinan’ı Asya'dan uzaklaştırmaya çalışır. Vakfa gelen sürpriz ziyaretçi gündeme bomba gibi düşerken, Derin'in mağazasının açılışında olanlar dengeleri bir kez daha alt üst edecektir.