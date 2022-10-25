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Sadakatsiz'in Nil'inden İspanya'ya özel röportaj

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#Sadakatsiz#Kanal D#Nazlı Bulum
Sadakatsizin Nilinden İspanyaya özel röportaj
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 07:22

İspanya’da reyting rekorları kıran “Sadakatsiz” dizisinde ‘Nil’ karakterini canlandıran Nazlı Bulum, ülkenin önemli dergilerinden Semana’ya röportaj verdi.

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MANŞETLERDE

Kanal D’de yayınlandığı dönem ekrana damgasını vuran “Sadakatsiz”, İspanya’da da izleyicinin en çok izlediği yapımlardan oldu. Dizide Nil karakterine hayat veren Nazlı Bulum, geçen hafta İspanya’da manşetlerdeydi. Bulum, Semana dergisine verdiği röportajda dizinin başarısını anlattı.

GLOBAL KONULAR

Nazlı Bulum şöyle konuştu: “Bu dizide titizlikle yürütülen bir çalışma var. Dünya standartlarına çeken şey esas bu. Çok özgün ve güçlü bir ilişki örgüsü kuruldu, bu da sürükleyiciliğini artırdı. Güç dengeleri, evlilik, arkadaşlık, paranın getirdiği iktidar gibi temalar vardı, bunlar global konular.”

Sadakatsizin Nilinden İspanyaya özel röportaj

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TURİSTLER GÖRÜNCE SEVİNİYOR

Nazlı Bulum röportajında İstanbul’da sokakta yürürken yabancı hayranlarıyla karşılaştığını da söyledi: “Türkiye’ye turist olarak gelmiş dünyanın farklı yerlerinden seyircimizle karşılaşıyorum sık sık. Beni sokakta gördüğünde şaşırıyor ve seviniyorlar. Tanınmaya başladıktan sonra da şehirde vakit geçirdiğim yerlerden, sokaktan kopmadım ben. O yüzden onlar için ünlü biri olarak ulaşılır olmam şaşırtıcı oluyor, böyle söylüyorlar. Türkler ise hep bir şefkatle ve koruma güdüsüyle yaklaştı. Evlerinin kızı gibi görüyorlar. Bu çok güzel bir duygu.”

 

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#Sadakatsiz#Kanal D#Nazlı Bulum

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