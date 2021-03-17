Sadakatsiz'de Derin'e ne oldu? Melis Sezen ayrılacak mı? Son bölümler ardından merak konusu

Sadakatsiz dizisinde uzun süredir Derin'in akıbeti merak ediliyor. Dizinin son haftalarındaki bölümde geleceğe gidiliyor ve Derin'in ortadan kaybolduğu görülüyor. Yayınlanan görüntülerde; Volkan ve Derin'in evinde beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Polislerin evde inceleme yapması üzerine cinayet şüpheleri artıyor. Derin'in Volkan'la ilgili yazdıklarını polis buldu ve Volkan'ın Derin'i öldürmek istediğini öğrendi. Herkes Derin'in öldürülmüş olabileceğini düşünürken; genç kadının arabasının terk edilmiş halde bulunması soru işaretlerine neden oldu. Peki, Sadakatsiz'de Derin'e ne oldu? Melis Sezen ayrılacak mı? Tüm bu soru işaretleri ilerleyen bölümlerde yanıt bulacak.

DERİN ÖLÜYOR MU?



Sadakatsiz dizisi 2015 yılında BBC One kanalında yayınlanan Doctor Foster isimli yabancı mini drama dizisinden uyarlaması. Sadakatsiz dizisinin orijinali Doctor Foster'da Derin karakterinin uyarlandığı Kate karakterinin ölerek diziye veda ediyor.

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