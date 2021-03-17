MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSadakatsiz'de Derin'e ne oldu? Melis Sezen ayrılacak mı? Son bölümler ardından merak konusu
GeriTelevizyon Sadakatsiz'de Derin'e ne oldu? Melis Sezen ayrılacak mı? Son bölümler ardından merak konusu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 17.03.2021 - 17:22 | Son Güncelleme:

Sadakatsiz'de Derin'e ne oldu? Melis Sezen ayrılacak mı? Son bölümler ardından merak konusu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sadakatsiz'de Derin'e ne oldu? Melis Sezen ayrılacak mı? Son bölümler ardından merak konusu

Kanal D'nin başrollerini Cansu Dere(Asya), Caner Cindoruk(Volkan) ve Melis Sezen(Derin)'in paylaştığı Sadakatsiz'in son bölümleri ardından Derin'in akıbeti merak konusu oldu. Görüntüler, önce cinayet ardından kayıp şüphesine neden oldu. Peki, Sadakatsiz'de Derin'e ne oldu, öldü mü, kayıp mı? Melis Sezen ayrılacak mı?

Sadakatsiz dizisinde uzun süredir Derin'in akıbeti merak ediliyor. Dizinin son haftalarındaki bölümde geleceğe gidiliyor ve Derin'in ortadan kaybolduğu görülüyor. Yayınlanan görüntülerde; Volkan ve Derin'in evinde beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Polislerin evde inceleme yapması üzerine cinayet şüpheleri artıyor. Derin'in Volkan'la ilgili yazdıklarını polis buldu ve Volkan'ın Derin'i öldürmek istediğini öğrendi. Herkes Derin'in öldürülmüş olabileceğini düşünürken; genç kadının arabasının terk edilmiş halde bulunması soru işaretlerine neden oldu. Peki, Sadakatsiz'de Derin'e ne oldu? Melis Sezen ayrılacak mı? Tüm bu soru işaretleri ilerleyen bölümlerde yanıt bulacak.

DERİN ÖLÜYOR MU?

Sadakatsiz dizisi 2015 yılında BBC One kanalında yayınlanan Doctor Foster isimli yabancı mini drama dizisinden uyarlaması. Sadakatsiz dizisinin orijinali Doctor Foster'da Derin karakterinin uyarlandığı Kate karakterinin ölerek diziye veda ediyor.

 

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi