Sadakatsiz'de Derin ölüyor mu? Melis Sezen Sadakatsiz'den ayrılıyor mu? İşte yeni bölüm detayları

Sadakatsiz’in yeni bölümünde Derin’in ortada kayboluşun yankıları sürerken, çevresinde artan baskı Asya’yı zor durumda bırakıyor. Yayınlanan ikinci tanıtımda Derin’in kaçırıldığı görülüyor. 2015 yılında BBC One kanalında yayınlanan Doctor Foster isimli dizide Derin karakteri ölerek diziye veda ediyordu. Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanında ise Derin'in yaşadığı görülüyor.

SADAKATSİZ DİZİSİNDE DERİN ÖLÜYOR MU?

Sadakatsiz dizisinde Derin’in kaybolmasının ardında nelerin olduğu merak ediliyor. Sadakatsiz dizisi 2015 yılında BBC One kanalında yayınlanan Doctor Foster isimli yabancı mini drama dizisinden uyarlaması. Sadakatsiz dizisinin orijinali Doctor Foster'da Derin karakterinin uyarlandığı Kate karakterinin ölerek diziye veda ediyor.

Kanal D’de ekrana gelen dizinin yeni bölüm fragmanında ise Derin’in kaçırıldığı görülüyor. Ayrıca Derin’in hamile olduğu ortaya çıkıyor.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?