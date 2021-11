Sadakatsiz yeni bölümü ile yine çok izlendi: Sen benim ödediğim bedelsin Derin!

Haberin Devamı

Sadakatsiz’in yayınlanan 37’inci bölümü Kantar Medya’nın verilerine göre; AB kategorisinde 7,61 reyting ve 19,83 izlenme payı ile günün en çok izlenen yapımı oldu.



Sadakatsiz yine sosyal medyanın gündemine oturdu…



Sadakatsiz dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada 2 milyon erişim elde etti. Dizi, gece boyunca TT listesinde zirvede yer aldı.



Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu, Sadakatsiz’in dizisinin kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş’ in yanı sıra usta oyuncu Burak Sergen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mutlunur Lafçı, Doğan Can Sarıkaya, Dora Dalgıç yer alıyor.



Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı Kanal D’de…