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Sadakatsiz yeni bölümü ile yine çok izlendi..

#Sadakatsiz#Kanal D#Cansu Dere
Sadakatsiz yeni bölümü ile yine çok izlendi..

Kanal D’nin, yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yayınlanan her bölümü ile ekrana damgasını vuran dizisi Sadakatsiz önceki akşam (06 Ekim) yeni bölümü ile ekrana geldi.

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Sadakatsiz’in yayınlanan 33’üncü bölümü Kantar Medya’nın verilerine göre; AB kategorisinde 6,79 reyting ve 18,57 izlenme payı ile günün en çok izlenen yapımı oldu.

Sadakatsiz sosyal medyada da büyük ilgi gördü…

Sadakatsiz yeni bölümü ile ekranda olduğu kadar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
Dizi, tüm gece boyunca TT'de en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Cansu Dere’nin oyunculuğunun büyük övgüler aldığı Sadakatsiz, sosyal medyada yaklaşık 2 milyon erişim elde etti.

Sadakatsiz yeni bölümü ile yine çok izlendi..

Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu, Sadakatsiz’in dizisinin kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş’ in yanı sıra usta oyuncu Burak Sergen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, utlunur Lafçı, Doğan Can Sarıkaya, Dora Dalgıç yer alıyor.

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı Kanal D’de..

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#Sadakatsiz#Kanal D#Cansu Dere