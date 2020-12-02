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Haber Giriş: 02.12.2020 - 14:33 | Son Güncelleme:

Sadakatsiz yeni bölüm neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

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Sadakatsiz yeni bölüm neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?
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Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Sadakatsiz dizisi bu akşam neden yok sorusu ile gündemde yer almaya başladı. Her hafta çarşamba günü Kanal D yayın akışı içerisinde yer alan Sadakatsiz dizisi yeni bölümü ile 2 Aralık Çarşamba günü ekranlara gelmeyecek. Peki, Sadakatsiz yeni bölüm neden yok ve yeni bölüm ne zaman? İşte, o konu hakkında Kanal D'den yapılan resmi açıklama

Sadakatsiz 2 Aralık Çarşamba günü tekrar bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümün neden ekrana gelmeyeceği açıklayan Kanal D resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklandı. Açıklamada;

"Değerli izleyicilerimiz; Pandemi sebebiyle ne yazık ki bu akşamki yayınımıza kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere" ifadelerine yer verildi. 

Sadakatsiz yeni bölüm neden yok Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman

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