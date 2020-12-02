Sadakatsiz yeni bölüm neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

Sadakatsiz 2 Aralık Çarşamba günü tekrar bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümün neden ekrana gelmeyeceği açıklayan Kanal D resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklandı. Açıklamada;

"Değerli izleyicilerimiz; Pandemi sebebiyle ne yazık ki bu akşamki yayınımıza kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere" ifadelerine yer verildi.