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Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, bugün var mı? İşte, Sadakatsiz 47. bölüm fragmanı

#Sadakatsiz Yeni Bölüm#Sadakatsiz Yeni Bölüm Bugün Var Mı#Sadakatsiz 47.Bölüm Fragmanı
Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, bugün var mı İşte, Sadakatsiz 47. bölüm fragmanı

Ekranların fenomen dizisi Sadakatsiz yeni bölümünün geçtiğimiz haftalarda yayınlanmaması izleyicide araştırmalara neden oldu. Ekranların sevilen dizisi Sadakatsiz bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Sadakatsiz dizisi izlemek isteyen izleyiciler Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, neler olacak? İşte SAdakatsiz 47. bölüm fragmanı...

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Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, çarşamba akşamları izleyiciyi ekrana bağlamayı başarıyor. Son olarak 19 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanan dizinin yeni bölümü merak konusu oldu. Peki, Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, bugün var mı? İşte Sadakatsiz 47. bölüm fragmanı ve yaşanacaklar...

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

19 Ocak Çarşamba akşamı 46. bölüm ile ekranlara gelen Sadakatsiz yeni bölüm bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Son olarak Aras ve Volkan'nın tartışma yaşadığı sahneyle izleyiciyi ekrana bağlayan Sadakatsiz'de, Asya'nın şimdi ne yapacağı merak konusu oldu.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadakatsiz yeni bölümde Aras'ın uzun zamandır izini sürdüğü ailesinden sürpriz bir isim diziye dahil oluyor. Aras'ın annesi eve geliyor ve eski eşi ile birlikte dayanışma içerisinde oldukları görülüyor. Bu durum Aras ve Asya cephesinde şok etkisi yaratırken, son olarak Volkan'ın yeni bir iddiayla gelmesi yine bir gerginliğin yaşanmasına sebep oluyor.

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SADAKATSİZ 47. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

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