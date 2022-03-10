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Sadakatsiz yeni bölüm fragmanında Derin'i şoke eden yakınlaşma.. İşte Sadakatsiz'in 52. yeni bölümünde yaşanacaklar

#Sadakatsiz#Dizi#Televizyon
Sadakatsiz yeni bölüm fragmanında Derini şoke eden yakınlaşma.. İşte Sadakatsizin 52. yeni bölümünde yaşanacaklar

Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Kanal D’nin, yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yayınlanan her bölümü ile ekrana damgasını vuran dizisi Sadakatsiz ekran macerasına bir hafta ara verdi. Gelecek hafta heyecanına kaldığı yerden devam edecek olan Sadakatsiz'in merakla beklenen 52. bölüm fragmanında, Asya ve Volkan arasındaki yakınlaşma dikkat çekti. Peki, Volkan ve Asya'yı gören Derin ne yapacak? İşte, Sadakatsiz 52. yeni bölüm fragmanı ve gelecek hafta dizide yaşanacakların kısa özeti.

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Sadakatsiz 52. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Çarşamba akşamları sevenlerinin karşısına çıkan Sadakatsiz'in yayınlanan fragmanında Asya'nın Volkan'ı eve davet ettikten sonra gömleğini çıkarmasına yardım etmesi kafaları karıştırdı. Tüm bunlar yaşanırken eve gelen Derin'in olanları görmesi ise merak uyandırdı. Geçen bölümde intikam yemini eden Asya'nın tüm bu olanları planlama ihtimali çarpıcı gelişmelerin sinyallerini verdi.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadakatsiz 52. Bölüm Fragmanı yayında! Asya ve Volkan arasında yaşananlar herkesi şoke ediyor! Asya'nın Volkan'a yakın davranması kafaları karıştırırken, bu duruma şahit olan Derin gördüğü manzara karşısında donup kalıyor! Peki tüm bu olanlar Asya'nın planının bir parçası mı?

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hastanede yaşadığı problem karşısında gerçeği ortaya çıkarmaya kararlı olan Asya’nın hamlesi, herkesi ters köşeye düşürür. Asya’nın aklına soktuğu şüphe Derin’i Volkan ile yüzleşmeye iterken, Gönül Asya’nın gidişine engel olmaya yine de kararlıdır. Ceren konusunda köşeye sıkışan Selçuk, Nil ile mutlu olabileceği bir çare arar.

Derin’in tavrı Ali’yi babasıyla kalmak konusunda daha da güç bir duruma sokarken, yaşadığı bambaşka bir olay dengeleri bir kez daha değiştirir. Aras’la çıktığı yolda beklediğinden çok daha büyük engellerle karşı karşıya kalan Asya’nın son kararı ne olacaktır?

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#Sadakatsiz#Dizi#Televizyon

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