Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde Volkan’dan Mert’e şaşırtan oyun!

Sadakatsiz izleyicileri son bölümün ardından yeni bölüm fragmanına yoğun ilgi gösteriyorlar. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi isimlerin oyuncuları arasında yer alan Sadakatsiz’in yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Son bölümde Turgay, Asya'ya ona olan hislerini açıkladı. Ancak Asya ve Turgay Volkan'ın markajı altındaydı. Asya'yı arayan Volkan ona ateş püskürdü.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz izleyici karşısına çıkmadı. Son bölüm yine büyük bir heyecanla izlendi.

Mert’in eşini aldattığı ortaya çıktı. Görüştüğü kişiye Bahar’a bunu neden söylediğini sormaya gittiğinde ise bu işin içinde Volkan’ın olduğunu öğrendi. Volkan Mert’e, ‘Sen Bahar’ı hak etmiyorsun Mert! Sana onun kıymetini bilmeni söylemiştim ama sen hiç bilmedin.’ cümlesinin de geçtiği bir not bıraktı.

Turgay, Asya'ya ona olan hislerini açıkladı. Ancak Asya ve Turgay Volkan'ın markajı altındaydı. Asya'yı arayan Volkan ona ateş püskürdü. Ancak Volkan nefret duyduğunu söylese de etrafındakilerin yorumu farklıydı. Selçuk, Asya ve Volkan’ın hala birbirine aşık olduklarını söyledi.

Asya'dan nefret ettiğini söyleyen Volkan, ne kadar inkar etse de bu durumun içinden çıkamadı ve Asya'nın kapısında adeta ona yalvardı.