Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölüm için heyecan dorukta

Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı son gelişmelerin hemen ardından araştırılmaya başlandı. Asya'nın Volkan'ı yakan planı ardından olacak yeni gelişmeleri merak eden izleyiciler, heyecanla yeni fragmanı bekliyor.

Sadakatsiz yeni bölüm fragmanının kısa sürede yayınlanması bekleniyor.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ



Volkan ve Asya artık yolun sonuna geliyor. İkili arasındaki ipler gerildikçe, yalanlar da ortaya çıkmaya başlıyor. Asya, oğlunu kaybetme korkusu yaşıyor. Volkan da onu buradan vurmak için Ali'yi yanına çekecek hamleler yapıyor. Ancak, Ali'nin onu Derin'in evinde bulması olayları karma karışık hale getiriyor. Ali anne ve babasının arasında olanları anlamlandırmaya çalışırken olanlar oluyor.



Asya, her şeyi Ali'ye anlatıyor. Olayların artık önüne geçemeyen Asya, Ali'yi kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalıyor. Volkan, Ali'yi ondan alacağını ve Asya'nın yaptıklarını anlatacaklarını söylüyor. Asya, daha fazla zaman kaybetmek istemiyor ve Ali'yi okuldan aldığı gibi gidiyor.



Asya ve Volkan arasında çıkan tartışma arbedeye dönüşüyor. Ali’yi alıp kaçan Asya eve dönüyor. Peşlerinden giden ancak onları bulamayan Volkan, eve gidiyor. Asya, Ali’yi öldürdüğünü ima ediyor. Volkan, onu ağzından çıkanlarla deliye dönüyor. Oğluna zarar vermesini kabullenemeyen Volkan’ın gözü dönüyor ve Asya’nın üzerine gidiyor. İkili arasında kavga büyüyünce Asya yere düşüyor ve başını çarpıyor. Tam da o anda Ali geliyor ve annesinin o halini görünce babasından uzaklaşıyor