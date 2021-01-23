Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Düşen Volkan mı Selçuk mu?
Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Nil ve Asya'nın kendisine oynadığı oyunu öğrenince çılgına dönen Selçuk, Nil'in peşine düştü. Selçuk'tan kaçan Nil ise bir inşaata sığınmıştı. Ancak Nil'i kurtarmak isterken bir kişi Asya'nın gözü önünden inşaattan düşmüştü. Düşen kişinin kim olduğunu merak eden izleyiciler, Sadakatsiz yeni bölüm fragmanını bekliyordu. İşte Sadakatsiz yeni bölümünden ilk görüntüler...
Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı dizinin yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşıldı. 26 Ocak Salı günü ekrana gelecek Sadakatsiz 15. bölümünde Ali'nin okulda yaptığı hırsızlık yüzünden başı belaya girer. Asya ve Volkan'a okula durumu çözmeye gider. Ancak Ali, annesine kızıp artık babasının yanında yaşayacağını söyleyince Asya şaşkına döner. Kapı çalar ve Asya, Derin ile Ali'yi görür. Ali’nin babasıyla yaşama kararı Asya’ya büyük bir hayal kırıklığı yaşatır.
SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ
Asya ve Nil'in oyununu öğrenen Selçuk, Nil'in peşine düştü. Nil'i ondan kaçırmaya çalışan Asya ise beklenmedik bir durumun içine girdi. Nil'i takip eden Volkan ve Selçuk, onu bir inşaatın içinde buldu ve onu korumak isterken aşağı biri düştü.
Öte yandan Asya’nın Ali için endişeleri artarken, Volkan Selçuk tarafından iyice köşeye sıkıştırıldı. Üzerindeki baskı yüzünden stres altında olan Ali, kendisine beklenmedik bir yerden destek buldu.
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