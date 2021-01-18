Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Ali'nin hırsızlık yaptığı ortaya çıkıyor
Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. 20 Ocak tarihli bölüme dair ipuçları veren Sakadatsiz yeni bölüm fragmanına Ali hakkında söylenenler damga vurdu. Derin’in tasarladığı bilekliği Asya’ya hediye eden Ali, köşeye sıkışıyor. İşte Sadakatsiz yeni bölümünden ilk görüntüler…
Sadakatsiz 14. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Ali hakkında söylenenler Asya'yı şoke ediyor! Asya ve Derin, Ali ile ilgili şaşırtan bir gerçekle karşı karşıya kalıyor. Derin, kayıp bilekliğinin Asya'nın kolunda olduğunu öğreniyor ve dikkatini Ali'nin üzerine yoğunlaştırıyor.Asya da, Ali hakkında okuldaki hırsızlık durumuyla ilgili gerçeklerle yüz yüze kalıyor. Ali gerçekten hırsızlık mı yapıyor? Asya ve Derin bu durum karşısında ne yapacaklar?
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sadakatsiz 13 Ocak Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Asya ve Turgay yakınlaştıkça, Volkan deliye döndü. Asya'yı görmeye dayanamayan Volkan, soluğu onun kapısında aldı.
Öte yandan Derin’in yüz yüze geldiği gerçekler karşındaki tavrı merak uyandırırken, Volkan Asya’nın Turgay’la ilişkisine yönelik tepkilerini kontrol etmekte güçlük çekiyordu Asya kendisine yapılan saldırıların arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmak için cesur adımlar atarken onu Volkan’la bir araya getirecek beklenmedik gelişme oldu.
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