Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu - Derin'e ne oldu?

Sadakatsiz 23. Bölüm Fragmanı yayında! Volkan'ın boşanma kararını duyan Derin, yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Ancak bu defa bambaşka bir kişiliğe bürünüyor. Derin'in evdeki hallerini gören Volkan, endişeleniyor ve sonrasında olanlar herkesi şoke ediyor! Volkan ve Derin'in evine gelen Asya gördükleri karşısında ne yapacak? Derin, nasıl bir intikam planı hazırlıyor?

Derin'in yüzüne tokat gibi çarpan gerçekler!



Volkan'la arası epeyce gerilen Derin, beklenmedik gelişmelerle üst üste yüzleşmek zorunda kalıyor. Gönül'ün telefonunda Asya'nın gönderdiği videoyu gören Derin, yıkılıyor. Volkan'ın Asya'nın evinde olması ve onunla vakit geçirmesine dayanamayan Derin, bu videonun hesabını sormaya gidiyor. Ancak gider gitmez Volkan ve Asya arasındaki konuşmalara şahit oluyor. Volkan, Asya'ya Derin'den boşanacağını söyleyince ise olanlar oluyor...

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