Sadakatsiz yeni bölüm bu hafta var mı? Sadakatsiz 13. bölüm fragmanında Turgay hislerini açıklıyor

Sadakatsiz dizinin yeni bölüm tarihi Kanal D yayın akışı ile belli oldu. Yayınlandığı günden beri ekranlarda fırtınalar estiren Sadakatsiz'in 13. bölümü bir haftalık aranın ardından 13 Ocak Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkacak. Sadakatsiz 13. yeni bölüm fragmanında Haluk Bey'in Volkan ve Asya arasında neler yaşandığını öğrenmek adına araştırma yapması bu hafta dizide çarpıcı gelişmelerin yaşanacağının sinyallerini verdi.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sadakatsiz yeni bölümü bu hafta 13 Ocak Çarşamba akşamı saat 20.00'da Kanal D'de ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

SADAKATSİZ 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Turgay, Asya'ya ona olan hislerini açıklar. Ancak Asya ve Turgay Volkan'ın markajı altındadır. Asya'yı arayan Volkan ona ateş püskürür. Ancak Volkan nefret duyduğunu söylese de etrafındakilerin yorumu farklıdır.

Asya ve Turgay'ı birlikte gören Volkan, kendini tutamıyor ve Asya'nın kapısına dayanıyor. Asya'yı gördükçe mutsuz olduğunu söyleyen Volkan, bir anda ağlamaya başlıyor. Gördüğü manzara karşısında ise şoke olan Asya, Volkan'ın amacını anlayamıyor. Peki Volkan hala Asya'ya karşı bir şeyler mi hissediyor? Asya, Turgay'la evlenmeyi düşünüyor mu?

13 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem Tekrar

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü Tekrar

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Yatıya Misafiri Var

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz yeni bölüm

23:45 Hekimoğlu tekrar

02:30 Gelinim Mutfakta tekrar

04:30 Küçük Ağa tekrar