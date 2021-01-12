Sadakatsiz yeni bölüm bu hafta var mı? Sadakatsiz 13. bölüm fragmanında Turgay hislerini açıklıyor
Sadakatsiz yeni bölüm tarihi dizinin izleyenleri tarafından merak konusu oldu. Dizinin yeni bölümünün bu hafta olup olmadığı 13 Ocak Kanal D yayın akışı ile beraber netleşti. Çarşamba akşamları yayınlanan ve ilgiyle izlenen Sadakatsiz geçtiğimiz hafta ekran macerasına bir haftalık ara vermişti. Derin'in Volkan'ın gizli telefonunu bulup Asya'nın fotoğraflarını gördüğü son bölüm ekranlara damga vurmuştu. Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan 13. bölüm fragmanında Turgay'ın Asya'ya olan hislerini açıklaması dikkat çekti. İşte, Sadakatsiz yeni bölümle ilgili merak edilen bilgiler.
Sadakatsiz dizinin yeni bölüm tarihi Kanal D yayın akışı ile belli oldu. Yayınlandığı günden beri ekranlarda fırtınalar estiren Sadakatsiz'in 13. bölümü bir haftalık aranın ardından 13 Ocak Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkacak. Sadakatsiz 13. yeni bölüm fragmanında Haluk Bey'in Volkan ve Asya arasında neler yaşandığını öğrenmek adına araştırma yapması bu hafta dizide çarpıcı gelişmelerin yaşanacağının sinyallerini verdi.
SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Sadakatsiz yeni bölümü bu hafta 13 Ocak Çarşamba akşamı saat 20.00'da Kanal D'de ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.
SADAKATSİZ 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Turgay, Asya'ya ona olan hislerini açıklar. Ancak Asya ve Turgay Volkan'ın markajı altındadır. Asya'yı arayan Volkan ona ateş püskürür. Ancak Volkan nefret duyduğunu söylese de etrafındakilerin yorumu farklıdır.
Asya ve Turgay'ı birlikte gören Volkan, kendini tutamıyor ve Asya'nın kapısına dayanıyor. Asya'yı gördükçe mutsuz olduğunu söyleyen Volkan, bir anda ağlamaya başlıyor. Gördüğü manzara karşısında ise şoke olan Asya, Volkan'ın amacını anlayamıyor. Peki Volkan hala Asya'ya karşı bir şeyler mi hissediyor? Asya, Turgay'la evlenmeyi düşünüyor mu?
13 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem Tekrar
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü Tekrar
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Yatıya Misafiri Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz yeni bölüm
23:45 Hekimoğlu tekrar
02:30 Gelinim Mutfakta tekrar
04:30 Küçük Ağa tekrar
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