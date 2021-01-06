Sadakatsiz yeni bölüm bu akşam var mı? Kanal D yayın akışında Sadakatsiz ayrıntısı
Sadakatsiz yeni bölüm için heyecan giderek artıyor. Kanal D’nin sevilen dizisi her hafta izleyici karşısına çarşamba akşamları çıkıyor. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi isimlerin rol aldığı Sadakatsiz dizisinin yeni bölümün bu akşam olup olmadığı, 6 Ocak Kanal D yayın akışı ile yanıt buldu. İşte yeni bölüm tarihi ve detaylar
Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı ve yeni bölüm yayın tarihi araştırılıyor. Yeni bölüm fragmanı henüz paylaşılmayan Sadakatsiz tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin son bölümünün finaline Derin’in Volkan’ın sakladığı ikinci cep telefonunu vurması damga vurmuştu. Kanal D tarafından yapılan açıklamada Sadakatsiz’in yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği duyuruldu.
SADAKATSİZ 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Aşağıdaki link üzerinden son bölümü izleyebilirsiniz.
SADAKATSİZ 12. BÖLÜM İZLEME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ
SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM BU HAFTA YAYIN AKIŞINDA YER ALMIYOR
Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü 13 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelecek. Dizi bir hafta yayına ara verecek. Çarşamba akşamı ise tekrar bölümü ile izleyici karşısına çıkacak.
6 OCAK ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem Tekrar
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü Tekrar
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Yatıya Misafiri Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz Tekrar
22:45 San Andreas Fayı
01:00 San Andreas Fayı
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle