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Haber Giriş: 28.09.2020 - 10:15 | Son Güncelleme:

Sadakatsiz tanıtımında Melis Sezen’e tam puan!

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Kanal D’nin iddialı dizisi Sadakatsiz’in ilk tanıtımı çok ses getirdi. Melis Sezen, performansıyla dikkat çekti.

Kanal D’nin yeni dizisi ‘’Sadakatsiz’’, 7 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00’de izleyici ile buluşacak. Dizinin geçen hafta yayınlanan ilk tanıtımı büyük ihanetin ortaya çıktığı yemek sahnesi ile büyük ilgi gördü. Yıldızı her projede daha da parlayan genç oyuncu Melis Sezen, tanıtımdaki performansı ile dikkat çekti; sosyal medyada çok konuşuldu. Sezen, dizide yurt
dışında moda tasarımı okumuş, saygın bir ailenin kızı olarak ekrana gelecek. Sadakatiz’de Volkan’la (Caner Cindoruk) yaşadığı gizli aşk ortaya çıkınca, Volkan’ın eşi doktor Asya’nın(Cansu Dere) öfkesiyle tanışacak.
‘’Aldatılan kadının öfkesi cehennem ateşinden beterdir’’ sloganıyla dikkat çeken dizinin yapımcılığını Medyapım ve Mednova üstleniyor. “Sadakatsiz”, 7 Ekim Çarşamba’dan itibaren
her Çarşamba akşamı Kanal D’de…

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