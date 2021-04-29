Sadakatsiz son bölüme damga vuran sahne: Asya ölecek mi? İşte Sadakatsiz 27. son bölümde yaşananlar

Sadakatsiz son bölüm tek parça yayınlandı. Çarşamba akşamları izleyenleri ekran başına kilitleyen Sadakatsiz 28 Nisan tarihinde 27. bölümü ile Kanal D'de sevenleri ile buluştu. Derin'in ardından Faruk'un Asya'yı da kaçırması ile heyecanının arttığı dizide Asya'nın son sahnede vurulması şoke eden anları ekranlara getirdi. Asya'yla konuşurken artık kaybedecek bir şeyi kalmadığını ifade eden Derin'in hamile olduğunu öğrenmesi ise çarpıcı gelişmelerden oldu. Dizinin yeni bölümünde Asya'nın akıbeti belli olacak. Sadakatsiz 27. bölümü aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.

SADAKATSİZ 27. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 28 Nisan Çarşamba yayınlanan 27. Bölümde Asya ve Derin'i kaçıran Faruk yakalanıyor ancak çıkan arbede sonucu Asya vuruluyor!

Derin’den sonra Asya’nın da ortadan kaybolması gündeme bomba gibi düşerken, Gönül aldığı bir haberle derinden sarsılır. Soruşturmada kaydedilen gelişmeler Asya ve Derin’in bulunması yönünde yeni ipuçları ortaya çıkarırken, Volkan ipleri bir kez daha eline almaya kararlıdır. Asya’yı karşısında bulmak Derin için bir kurtuluş şansı mıdır, yoksa iki kadın arasındaki büyük yüzleşmenin sonuçları beklenmedik bir başka felaketin mi habercisidir?

Asya'yla konuşurken artık kaybedecek bir şeyi kalmadığını ifade eden Derin, ondan duyduğu şeylerle şoke oluyor. Asya ona hamile olduğunu ve bundan haberinin olup olmadığını soruyor. Derin, ikinci bebeğinin haberini de Asya'dan alıyor.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

SADAKATSİZ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi "Sadakatsiz" çarşamba akşamları Kanal D'de...

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?