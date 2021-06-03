Sadakatsiz son bölüm (sezon finali) izle... İşte Sadakatsiz'in olaylı final sahnesi

Sadakatsiz dizisi 31. bölümüyle sezon finali yaptı. Sezon finalinde; Asya’nın Derin’in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin habercisi oldu. Asya ve Derin’in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüştü. Finale ise iki kadının da zor anları damga vurdu. Derin ve Asya'nın içerisinde bulunduğu arabanın uçurumdan yuvarlandığı anlar sosyal medyaya da damga vurdu.

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Öte yandan 'Sadakatsiz' 31'inci bölümde; Volkan’ın iş gezisi için gittiği Sapanca’da Derin’le tanıştığı ve bu aşkı devam ettirdiği açığa çıktı. Asya ile de evliliğine hiçbir şey olmamış gibi devam eden Volkan’ın iki yıl boyunca hem eşine hem sevgilisine söylediği yalanlar sosyal medyaya da konu oldu.

Sadakatsiz sezon finalini kaçıran izleyiciler, diziyi online olarak Kanal D'nin resmi sayfası üzerinden izleyebiliyor.

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