Sadakatsiz son bölüm: Sadakatsiz 10. son bölüm tam ve kesintisiz izle - Sadakatsiz son bölümün tamamı tek parça full HD yayınlandı (16 Aralık Çarşamba)

Sadakatsiz 10. son bölüm ekranı erişime açıldı. Ekranların ilgiyle izlenen ve her hafta yayınlandığı yeni bölümleri ile izleyenlerden tam not almayı başaran, Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in başrollerinde yer aldığı Sadakatsiz'in son bölümünde Turgay ve oğlu Ali'yle at çiftliğine giden Asya'nın Volkan'ı karşısında görmesi ekran başındakileri şaşırttı. Asya'nın peşini bırakmayan Volkan'ın hastaneye gönderdiği beyaz güller ise ilginç anlara neden oldu. Asya'nın gece yarısı saldırıya uğraması ise haftaya heyecanlı anları ekranlara getirecek. İşte Sadakatsiz dizisi 10. bölüm izleme linki ve son bölümde yaşananlar.

SADAKATSİZ 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 16 Aralık Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Asya, Ali’yle kurduğu iki kişilik dünyanın Volkan tarafından tehdit edilmesine izin vermeyecektir. Ancak Ali için onunla bir ateşkes yapması gerektiğinin farkındadır. Asya’nın sınırlarını zorlamaktan vazgeçmeyen Volkan’ın kararları, Derin’i huzursuz etse de, Volkan, Asya ile Ali’nin hayatının bir parçası olduğunu ispat etmekte kararlıdır.

Sadece Asya'yı değil, arkadaşlarını da hedefine alan Volkan'ın hepsi için ayrı bir planı vardır... Dengeler değişmeye başlar ve Volkan harekete geçer. Peki bundan sonra neler olacak? Volkan, intikamını nasıl alacak?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz 11. Bölüm Fragmanı yayında! Asya saldırıya uğruyor!

Asya, Volkan'ın kendine karşı kötü bir şey yapmayı planladığının haberini alır. Ancak çok gecikmeden evine giren maskeli biri tarafından saldırıya uğrar. Asya'nın evine gizlice girip saldıran kişi kim? Asya kurtulacak mı?

DİZİNİN KONUSU

Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan harika bir eş ve oğulları Ali’ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek… Volkan’ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, onu bambaşka sonuçlara ulaştırır. Asya bu hikayenin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır.

SADAKATSİZ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi "Sadakatsiz" çarşamba akşamları Kanal D'de