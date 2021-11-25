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Sadakatsiz 40. bölüme Aras'ın dönüşü damga vurdu! İşte Sadakatsiz son bölümde yaşananlar

#Sadakatsiz#Kanal D#Dizi
Sadakatsiz 40. bölüme Arasın dönüşü damga vurdu İşte Sadakatsiz son bölümde yaşananlar

Sadakatsiz 40. son bölüm izleme ekranı erişime açıldı. Kanal D'nin sevilen ve ilgi gören fenomen dizisi Sadakatsiz'in 24 Kasım tarihli son bölümünde Kadir yüzünden Derya'nın hastaneden istifa etmesi dikkat çekerken Asya'nın başhekimlik teklifine ne karar vereceği merak konusu oldu. Aras'ın gidişinin ardından Asya için tekrar dönüşü gündeme bomba gibi düşerken tüm bu gelişmelerin ardından Sadakatsiz son bölüm izleme ekranı yayınlandı. İşte, Sadakatsiz 40. bölüm full HD izleme ekranı ve bu hafta yaşananlar.

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Sadakatsiz son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında çarşamba akşamı sevenlerinin karşısına çıkan Sadakatsiz'in 40. son bölümünde, Aras Leyla'yı da alıp Tekirdağ’dan gitmeye karar verirken, döndükten sonra Asya ile evde buluşması haftaya damga vurdu. Sadakatsiz 40. son bölümü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

SADAKATSİZ 40. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 24 Kasım Çarşamba yayınlanan 40. yeni bölümde Aras'ın gidişinin ardından Asya için tekrar dönüşü gündeme bomba gibi düşüyor!
Derin'in Aras'ı daha önceden tanıdığını tesadüfen öğreniyor. Onun canını acıtmak ve intikam almak için ise bir plan yapıyor. Derin'e karşı Volkan'ı kullanan Asya, Derin'i çıldırtacak hamlesini yapıyor.

Asya, Aras ile ilişkisini noktaladıktan sonra tüm ipler bir anda kopar. Derin ise Volkan’ın bu sebepten Asya ile yakınlaşmasına katlanamaz. Aras ile karşılaşması bazı gerçeklerin ortaya çıkmasına sebep olacakken, Aras Leyla'yı da alıp Tekirdağ’dan gitmeye karar verir.

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SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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#Sadakatsiz#Kanal D#Dizi

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